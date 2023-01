La hija de Reutemann explicó por qué se bajo del espacio de Pichetto en Santa Fe

Cora Reutemann, hija del ex gobernador santafesino Carlos Reutemann, anunció hoy que no competirá como candidata en las elecciones 2023 ni será parte de la campaña por el espacio que lidera Miguel Ángel Pichetto, tras reconocer que presenció "situaciones desagradables" que la alejaron.

La primogénita del fallecido político y reconocido ex corredor de autos decidió dar un paso al costado del espacio Encuentro Republicano Federal "después de presenciar situaciones desagradables".

"Hace unos meses estaba entusiasmada en seguir los pasos de mi padre para defender los intereses de mi provincia", arrancó en Twitter, y siguió: "Prefiero retirarme y dejar que mi apellido brille por todo lo que hizo mi padre, no quisiera que me usen y lo opaquen", justificó.

La alusión a las "situaciones desagradables" trae una reminiscencia directa del "renunciamiento" de Reutemann a ser el candidato presidencial de Eduardo Duhalde para las elecciones del 2003, puesto que finalmente quedó para Néstor Kirchner.

"Vi algo que no me gustó", había sido la misteriosa frase que utilizó el ex Fórmula 1 y ex senador nacional para dar a conocer su decisión de apartarse de la disputa por la Casa Rosada.

Cinco meses antes de declinar su candidatura por la fuerza política de Pichetto, Cora Reutemann había expresado públicamente su entusiasmo por incursionar en la política provincial siguiendo los pasos de su padre .

"Cora Reutemann, un nombre y un apellido que representa la historia de un gran gobernador como fue su padre Carlos. Ferviente defensor del campo, de la producción y de la agroindustria de la provincia de Santa Fe", había manifestado en aquel momento Pichetto, para darle la bienvenida a la mujer su partido político.