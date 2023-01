Larreta: “El presidente está atacando a la democracia cuando desconoce los fallos”

“Otra vez el presidente atacando a la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, lo que está atacando es a la democracia, al sistema republicano, cuando desconoce los fallos, cuando quiere llevarse puesta a la Corte Suprema con un juicio político. Y sigue tratando de enfrentar a argentinos contra otros argentinos”, dijo ayer el jefe de Gobierno porteño, tras las declaraciones de Alberto Fernández.

Ayer, en un acto en la ciudad de Posadas, Misiones, el presidente de la Nación había dicho: “Soy el primer presidente que nació en la ciudad de Buenos Aires, el primer porteño, y tengo el orgullo de decir que soy el más federal de los porteños”. “Me peleo mucho con mi ciudad para que deje de lado su opulencia y sea parte de una mejor distribución de riqueza”.

Rodríguez Larreta explicó: “En la Ciudad de Buenos Aires viven millones de argentinos, muchísimos que vienen a trabajar todos los días, muchísimos que vienen a estudiar de todas las provincias, que vienen a atenderse a nuestros hospitales, y los recibimos con los brazos abiertos. La discusión entre la Capital y el interior está zanjada hace 150 años y el presidente no va a lograr revivir una pelea estéril que no tiene ningún sentido. Y en realidad, y lo más triste de esto, es que lo hace por un tema electoral, puramente, porque este es un distrito que no gobiernan ellos, yo soy uno de los referentes de la oposición y por eso nos atacan, pero están atacando a toda la Argentina. Desconocer un fallo de la Corte es gravísimo, eso es atacar a todos los argentinos”.

Rodríguez Larreta recorrió la Escuela Técnica Nº 01 D.E. 04 “Ingeniero Otto Krause”, una de las 150 sedes donde se desarrolla “Escuelas de Verano”, la iniciativa de la cartera educativa porteña. Este año están participando más de 32.500 estudiantes, lo que constituye un récord histórico de inscriptos. Además, asisten 1710 alumnos que llegan de la provincia de Buenos Aires.