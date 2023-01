Una familia de La Plata murió al chocar contra un camión

La Plata comenzó el 2023 conmocionada por la muerte de toda una familia oriunda de esa ciudad, el domingo último, en un siniestro vial sobre el kilómetro 222 de la Ruta Provincial 29, a la altura de Ayacucho. Por causas que determinará la Justicia, la camioneta en la que viajaban, una Jeep blanca, impactó de frente contra un camión con acoplado.

La pareja era muy conocida en sus ámbitos laborales. Pedro Arsenio Billordo era cardiólogo y tenía 42 años. María Soledad “Sol” Navarro, de 45, era profesora universitaria. Los dos murieron en el acto, al igual que su hija, Lupe, de 6.

El camión iba rumbo a Ayacucho y la camioneta se dirigía hacia General Belgrano. Los vehículos, que fueron secuestrados para peritajes, terminaron sobre la banquina. La Jeep quedó totalmente destruida hasta los asientos traseros.

En la ruta había agua acumulada de días previos, producto de los desniveles, no de la lluvia. Ayer a la mañana, desde la Morgue Municipal de Maipú aún no había novedades sobre la autopsia de las víctimas fatales. Tampoco trascendió el test de alcoholemia ni el análisis toxicológico del camionero brasileño.

Sol era docente en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (Unlp), en la Tecnicatura Superior Universitaria de Periodismo Deportivo. Dictaba clases en las cátedras Prácticas Corporales, Comunicación y Subjetividades; y Derechos Humanos, Comunicación y Deporte.

Melissa, una de sus ex alumnas, la recordó así en Facebook: “Una noticia que me dejó helada, que me parte el alma, y deja ver que injusta es la vida. Sol era y es una de las mejores profes que tuve de la facu, no tengo dudas de la gran persona que era porque como profesora era un lujo”. Además de destacarla como “amorosa“, resaltó que sus clases eran “una maravilla, no te daban ganas de faltar querías estar en todas, porque era diferente a otras profes“.

Describió su enseñanza como “dinámica“, porque además de enseñar “te escuchaba, te preguntaba por tu vida, siempre con alegría, se preocupaba por el alumnx, te incentivaba antes de cada parcial y cuando llegaba el final del cuatrimestre“.

La Unlp, con un breve mensaje, también la despidió con mucho cariño. “La Facultad despide con tristeza infinita a la docente Soledad Navarro que perdió su vida junto a la de su compañero Pedro Billordo y su pequeña hija Lupe“, fue el comunicado publicado en la página de la universidad.

“Sol Navarro era una persona luminosa, creativa, laburante, familiera. Estudiante brillante, profe comprometida. Con Pedro y Lupe irradiaban amor y hoy sus vidas se apagaron de repente. En la Facultad de @periodismo_Unlp estamos en shock”, escribió el director de la carrera, Andrés López.