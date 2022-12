El presidente Alberto Fernández ratificó su negativa a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación al conflicto con la Ciudad por los fondos coparticipables. "Estamos frente a un choque de poderes. Han logrado algo increíble: que un fallo contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Definitivamente está actuando con un criterio político", sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado señaló que "las competencias de cada uno de los poderes deben ser respetadas" y remarcó que "ningún poder debe arrogarse funciones de otro poder. Lo que uno siente es que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema, que ha dictado un fallo muy singular y de imposible cumplimiento. El fallo es espantoso".

Y siguió: "Tengo que asignarle a la Ciudad 2,95% de transferencias en concepto de coparticipación. En verdad lo que estamos discutiendo acá no es la coparticipación si no cuál es el aporte que tiene que hacer la Nación a la Ciudad para pagar el servicio de Policía". En consecuencia, preguntó: "Ahora, ¿por qué 2,95% del monto coparticipable? No lo entendemos, porque no hay una sola consideración que lo explique. No tenemos la menor idea de cómo llegaron a ese cálculo".

"Finalmente, tengo un problema para aplicarlo, porque este dinero no está en el Presupuesto nacional. Por lo tanto, más allá de que yo quiera cumplir la ley, tendría que mandar una ley al Congreso para que resuelva el nuevo Presupuesto que prevea este dato", puntualizó Alberto Fernández. Y, en un mensaje a Juntos por el Cambio, añadió: "Si quieren que el Estado nacional se endeude para pagar esto, ustedes me tienen que aprobar el endeudamiento vía el Congreso".

Para continuar, el Presidente acusó al máximo tribunal de "financiar" la campaña electoral del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para 2023. "El jefe de Gobierno necesitaba el dinero por el traslado de la Policía, en teoría. Pero lo primero que hizo fue anunciar que bajaba impuestos", consideró. Y completó: "Entonces, no tenía un problema de financiamiento.

En sintonía con el tono que venía llevando en la entrevista, Alberto Fernández apuntó que la Corte "confunde todo" y dio sus argumentos. "Dice que las provincias no se van a ver afectadas. ¿De dónde sacó esto la Corte? Si todo lo que gasta la Nación es en las provincias. Ordena que le dé ese dinero y todo eso es en desmedro del resto de las provincias", explicó.