Las quejas de Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se quejó de la decisión del presidente Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema de restituir fondos a la Ciudad. "El Presidente de la Nación tomó la decisión de no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia y decidió presentar una recusación contra todos los jueces de la Corte para evitar que participen del proceso. Esto no es en contra de la Ciudad: es en contra de la Constitución Nacional, de la seguridad jurídica en nuestro país, es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo", sostuvo el mandatario porteño.

Al ser consultado sobre si podría pedir que se embarguen fondos nacionales para que se ejecute la orden del máximo tribunal, Rodríguez Larreta afirmó: "Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que se cumpla el fallo".

En ese sentido, también comentó que los interbloques de Juntos por el Cambio en el Congreso "están analizando otras acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el Estado de Derecho".

El mandatario de la Ciudad envió un mensaje a los gobernadores que apoyaron al Presidente en su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema. "Gobernadores que fueron votados para defender a sus provincias, hoy apoyan el hecho que el Gobierno nacional pueda arbitrariamente sacarle fondos a un distrito autónomo", señaló Rodríguez Larreta, a la vez que indicó que las provincias "no sufren ningún perjuicio en esta discusión".