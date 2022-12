Entidades agropecuarias expresaron su preocupación ante la decisión del Gobierno

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) manifestó su preocupación ante la decisión tomada por el Gobierno Nacional luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, mediante un comunicado de prensa.

Esto ocurrió luego de que el máximo tribunal fallara a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la disputa por los fondos de la coparticipación iniciado en 2020 y el Gobierno Nacional manifestara su intención de no acatar el fallo.

“Los productores agropecuarios creemos que la división de poderes es una de las bases de la República, que debe hacernos convivir con una plena independencia de cada uno de ellos” y agregaron que con estos conflictos se deteriora la calidad institucional del país y se afecta a la democracia atentando contra la Constitución.

“Desde la CEEA solicitamos al Poder Ejecutivo que recapacite sobre la decisión e instamos a que se respeten las decisiones tomadas por cada uno de los Poderes”, concluyó el comunicado.

DECLARACIONES DE ALBERTO FERNANDEZ

El Gobierno nacional no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que "es de imposible cumplimiento" y "tiene una mirada unitaria" de la Argentina.

El presidente Alberto Fernández ratificó su negativa a acatar el fallo de la Corte en relación al conflicto por la coparticipación y aseguró que la resolución tiene que ver con un “choque de poderes”.

Y siguió: "Tengo que asignarle a la Ciudad 2,95 por ciento de transferencias en concepto de coparticipación. En verdad lo que estamos discutiendo acá no es la coparticipación si no cuál es el aporte que tiene que hacer la Nación a la Ciudad para pagar el servicio de Policía. No sé si la Corte quiere financiar la campaña de Larreta, pero es lo que va a terminar haciendo".