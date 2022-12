El temblor del festejo reavivó la interna del oficialismo

El día después del multitudinario festejo por la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y en medio de la polémica por la interrupción de la caravana que llevaba al plantel hacia el Obelisco, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cruzó al titular de la cartera nacional Aníbal Fernández y habló de “miserias de la política”.

“Como argentino que tuvo el honor de llevar la celeste y blanca en el pecho y de representar deportivamente al país, quiero decir que lo de ayer me dio mucha vergüenza y que lo que dice el ministro Fernández no es así. No voy a entrar en ningún tipo de discusión porque me parece que la sociedad y los jugadores no se lo merecen”, sostuvo Berni en una entrevista con radio La Red.

Y agregó, con énfasis: “Por suerte había testigos, estaba el ministro (de Seguridad porteño, Marcelo) D’Alessandro, no es mi intención confrontar, yo soy un tipo que siempre dice la verdad y hablo de cara a la gente. Eso no fue así, pero no importa. Ayer quedó en evidencia las miserias de la política”.

Berni intentó bajarle el tono a la polémica y sostuvo que “lo importante es que el pueblo bonaerense pudo abrazar a los jugadores y ellos pudieron sentir el calor, la pasión, el amor y por sobre todas las cosas el respeto de quienes acompañaron a sus héroes durante 15 kilómetros sin ningún tipo de inconvenientes”.