Condenaron a Cristina Kirchner y anunció que no será candidata

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada ayer a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de ser hallada culpable de un delito de corrupción en la causa conocida como “Vialidad”. La funcionaria anunció luego que no será candidata en las próximas elecciones.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, condenó por unanimidad a Cristina Kirchner por corrupción en el caso Vialidad, y dispuso para ella una pena de 6 años de prisión. Sin embargo, solo la encontraron responsable del delito de administración fraudulenta, con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Dejaron afuera de la sentencia la acusación por asociación ilícita. A las 17.30 comenzó la lectura del veredicto a cargo del juez Jorge Gorini poniendo fin al juicio oral y público iniciado en mayo de 2019 y que tuvo como principal acusada a la vicepresidenta.

El 9 de marzo cuando se lean los argumentos que los llevaron a concluir la responsabilidad penal de cada uno de los acusados. Entonces, recién la vicepresidenta podrá apelar ante la Cámara de Casación la condena que recibió por corrupción.

Por orden alfabético el juez Gorini dio lectura a la resolución que en una primera parte contó con un voto unánime: la condena para la mayoría de los acusados por el delito de administración fraudulenta. La sorpresa fue la absolución por todas las acusaciones del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

El primer nombre que se leyó fue el de Lázaro Báez, el exsocio comercial de Cristina Kirchner. Al dueño de Austral Construcciones le dieron una pena de seis años por considerarlo partícipe necesario de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Después de leer la pena que recae sobre otros imputados, fue el turno de la vicepresidenta: “Condenar a Cristina Elisabet Fernández a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración público en carácter de autor”.

Hasta que esta sentencia no llegue a la Corte Suprema y el máximo tribunal no se pronuncie al respecto, no habrá firmeza del fallo, por lo tanto nada le impide a la vicepresidenta participar de las próximas elecciones si así lo desea.

Sin embargo, luego de la lectura de la sentencia, en su plataforma de redes sociales, transmitió un mensaje en el que cuestionó con dureza a la Justicia y aseguró que no será candidata en 2023.

En el juicio, además de De Vido fueron absueltos el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (Agvp) Héctor Garro.

Entre los condenados también estuvieron Juan Carlos Villafañe, exjefe de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (Agvp, 5 años de prisión), Raúl Pavesi (también ex Agvp, 4 años y medio) y José Raúl de Santibañez, del mismo organismo (4 años). A Raúl Daruich, responsable del Distrito 23 “Santa Cruz” de la DNV, le impusieron 3 años y medio de cárcel.

“Mi nombre no va a estar en ninguna boleta“

En medio de su defensa en las redes sociales tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, Cristina Kirchner aseguró este martes que no va a ser candidata en 2023.

Expuso una serie de puntos sobre la causa Vialidad y tras varias críticas al Poder Judicial, la exmandataria adelantó que no va a “a someter a la fuerza política” que le dio “el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta” a que “la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada”.

“... No voy a tener más fueros”, dijo y habló de que la podrán meter “presa, pero nunca (seré) una mascota del poder”. “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta”, sostuvo.