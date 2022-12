El dólar blue volvió a subir y cerró en $ 315 en la punta vendedora, acompañado por un fuerte rebote de las cotizaciones financieras y nuevas compra del Banco Central (BCRA), según los principales indicadores del mercado cambiario.

Tras la rueda estable de ayer el dólar paralelo revirtió una racha de cinco caídas consecutivas, subió tres pesos y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 85,1%, mínimos desde mediados de noviembre.

Los dólares financieros también se dispararon y en la bolsa porteña el Contado con Liquidación avanzó hasta los $337,09, su mayor nivel desde el 27 de julio y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista de 98,8%.El MEP o dólar bolsa subió hasta los $326,87 y la diferencia con con el oficial alcanzó el 92,7%.

El Banco Central intervino con más compras en el mercado de cambios y sumó US$ 91 millones, aprovechando la liquidación del dólar soja que hoy alcanzó a los US$ 114,242 millones. La máxima autoridad monetaria acumula en lo que va de diciembre un saldo positivo de compras de poco más de US$ 280 millones.

El dólar sin los impuestos se aprecia 16 centavos y cotiza a $176,60, según el promedio que surge de los bancos privados, mientras que en el Banco Nación trepa 50 centavos y se comercializa a $176.

El dólar Qatar saltó otros 32 centavos y cerró a $353,20, casi 40 pesos por encima del blue, el turista o tarjeta aumenta 28 centavos y cotiza a $309,05.

El ahorro o dólar solidario, con la carga impositiva avanzó 26 centavos y se ofreció a $291,39, mientras que el mayorista que regula el BCRA, subió 44 centavos hasta los $169,60.