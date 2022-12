El oficialismo impuso el secreto sobre la compra de vacunas anticovid

La mayoría oficialista que integra la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó sin mayor debate los diez contratos que el Estado argentino suscribió con distintos laboratorios para la provisión de vacunas contra el Covid-19 y, en una polémica decisión, dispuso mantener bajo secreto todas sus actuaciones. Los auditores de Juntos por el Cambio, en minoría, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe del oficialismo, al que acusó de “autolimitar” la labor de la AGN para impedir un control más exhaustivo.

“El oficialismo no quiso avanzar en una auditoría integral sobre la compra de vacunas y su informe no nos permite saber qué criterios utilizó el Gobierno, durante la emergencia, para priorizar la compra de ciertas vacunas y no otras; tampoco podemos saber si los laboratorios realizaron las entregas de las dosis en tiempo y forma conforme lo pactado en los contratos”, plantearon los opositores Miguel Pichetto, Alejandro Nieva y el presidente de la AGN, Jesús Rodríguez (foto). Aludieron, sin decirlo públicamente, a la polémica decisión que en su momento tomó el Gobierno de dejar pasar la oferta de Pfizer para la provisión de 13,3 millones de dosis en pleno brote de la pandemia.