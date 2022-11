Habló Cristina y repercutió en los intendentes

En medio de la polémica por la seguridad en el Conurbano bonaerense, tema que instaló la vicepresidenta, Cristina Kirchner, con el pedido de la vuelta de la Gendarmería a la provincia de Buenos Aires, los intendentes tienen previsto presentar "en pocos días" en la Legislatura provincial un proyecto de ley de Policías locales.

Se trata de una iniciativa que cuenta con el aval de los intendentes del oficialismo y de la oposición, la cual tiene como propósito "contar con los recursos necesarios para estar involucrados en la toma de decisiones sobre las políticas que se implementen en materia de seguridad" en sus distritos. En ese marco, una delegación de intendentes bonaerense visitó esta semana al presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada para plantearle la "crítica" situación que atraviesan sus jurisdicciones en materia de seguridad.

Del cónclave con el jefe de Estado participaron los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Juan José Mussi (Berazategui), quienes plantearon la importancia de buscar rápida solución al problema de la inseguridad que actualmente se ubica dentro de los principales reclamos de los bonaerenses.

"Estamos rearmando lo que nosotros consideramos que son cosas que necesitan las intendencias en general. Una de ellas tiene que ver con una ley que siempre estamos por sacar y nunca salió, referida a las Policías Locales", indicó el jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, en diálogo con los medios acreditados en la Casa de Gobierno.

Al respecto, el intendente subrayó: "Para nosotros es importante, porque tener la responsabilidad de la seguridad sin que nadie nos la dé es difícil desde el punto de vista político, económico y social. Estamos trabajando en el tema, se lo hemos comentado al gobernador (Axel Kicillof) y seguramente en pocos días estaremos presentando esta ley en la Legislatura provincial", puntualizó.

La discusión que se venía gestando en privado tomó agenda pública luego de que, el pasado 17 de noviembre, Cristina Kirchner encabezara un acto por el Día de la Militancia en el partido bonaerense de La Plata, donde uno de los principales temas de su discurso fue la problemática de la inseguridad en el Conurbano: en ese marco, planteó que el tema es "una deuda de la democracia".

Además, la ex mandataria le pidió al Gobierno nacional que retome el Operativo Centinela: "La gente lo pedía porque tenía más confianza. No sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo: desplegar miles de gendarmes en el Conurbano en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué". Las palabras de la Vicepresidenta fueron respaldadas por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien celebró sus dichos. "Es música para mis oídos. Lo que dijo Cristina sobre la seguridad es lo que venimos pidiendo desde hace años", enfatizó el funcionario bonaerense.