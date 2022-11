Ante un escenario inflacionario, el Gobierno y los laboratorios se disponen a renovar el acuerdo de precios vencido ayer, por lo que los remedios subirían un 5,3% promedio.

El acuerdo establece que los fármacos podrán aumentar un punto menos que la inflación, que en octubre fue del 6,3%. El IPC ya exhibió una suba acumulada de 76,6% en el 2022.

El nuevo convenio está casi cerrado y regiría para noviembre y diciembre, indicaron fuentes del sector.

Este acuerdo se viene renovando desde su puesta en marcha en julio último.

Hasta que se afinen los últimos detalles, el Ministerio de Salud le pidió a los laboratorios mantener las listas de precios hasta una reunión que se concretaría entre lunes y miércoles.

El acuerdo alcanza a todos los productos que se comercializan a través de farmacias, incluidos los de venta libre.

Según pudo averiguar Noticas Argentinas con distintas cámaras y federaciones que engloban a farmacias, laboratorios y especialidades medicinales, recibieron un correo desde la

Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud, área que les indicó que serán citados la semana próxima en día y horario a confirmar, para reunirse junto con la Secretaría de Comercio y avanzar en una mesa de trabajo conjunta.

Siendo que el acuerdo ya está vencido, solicitan en la misma misiva que tengan a bien mantener la política de precios hasta tanto ocurra la mesa de trabajo y se resuelva los pasos a seguir.

Respecto de los últimos tres meses, si se observa la inflación a nivel general comparada con el índice del apartado de Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, las comparaciones dan cuenta de cierto cumplimiento del acuerdo siendo que:

- Agosto 4,1% vs. julio 7.4%.

- Septiembre 5,4% vs. agosto 7%.

- Octubre 6,3% vs. septiembre 6,2%.

En lo que va del año, los costos llevan acumulados 72% de aumento versus un índice general de 76,6%.

Si se observan los últimos 12 meses, la inflación del rubro productos medicinales de salud asciende a 75,6%, versus un índice general del 88%.

De esta forma, se habría cumplido en octubre el acuerdo. Pero también vale observar que los dos meses anteriores lo "sobre cumplieron" al subir 3,3 puntos y 1,6 puntos menos que la inflación.

Al observar los acumulados del año e interanual, también se encuentran por debajo de la inflación.