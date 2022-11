Magistratura: el caso Doñate terminó en los tribunales

Tal como había sido anunciado Juntos por el Cambio dos días atrás, la discusión por el representante por la tercera minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura volvió a los estrados judiciales.

Luego de que el oficialismo nombrara nuevamente al senador Martín Doñate como el representante para el período 2022-2026, que comienza a partir del lunes, manteniendo la discusión con el bloque del PRO —que había realizado el pedido a la presidencia del Senado para que sea nombra el senador Luis Juez— la oposición había adelantado que iba a volver a la Justicia para que resuelva quién tiene que ser el que ocupe esa silla.

Así fue que ayer el propio Juez, junto al senador Humberto Schiavone —que se presentan como titular y suplente por la tercera minoría, que el PRO entiende que le pertenece— hicieron una presentación en los tribunales de la justicia Contenciosa Administrativa en donde se reclama una medida cautelar y un pedido de no innovar hasta que se resuelva la demanda.

El pedido de no innovar tiene como premisa que no le tomen juramento al senador Doñate. En el caso anterior, cuando se comenzó la disputa judicial lo que definió la Corte Suprema fue que se le tome juramente al senador del Frente de Todos “sin perjuicio de las acciones judiciales en trámite”. El martes 22 de noviembre es la fecha que dispuso el presidente del máximo tribunal y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para tomarles juramento a los representantes de los abogados y jueces como consejeros, mientras que aún no se dispuso ninguna fecha para tomarles juramente a los representantes del poder legislativo. Además de los representantes del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, oficializó ayer la designación de los cuatro representantes de ese cuerpo para el Consejo de la Magistratura.

El organismo que designa y sanciona a los jueces estará integrado, en representación del oficialismo por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley. Mientras que por la oposición fueron nombrados la radical Roxana Reyes y el larretista Álvaro González.

La demanda judicial fue el camino elegido hace meses atrás cuando comenzó la discusión entre el PRO y el Frente de Todos. El bloque oficialista en ese momento definió dividirse en dos bloques, Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular, y de esa manera quedarse con la primera y la tercera minoría, cargo en el que nombraron a Doñate. De esa manera, podía tener a dos representantes en el Consejo por la primera minoría de la Cámara Alta y un tercero por la tercera minoría, desplazando al bloque del PRO al cuarto lugar por cantidad de miembros.