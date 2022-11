El dólar blue sigue en baja, pero las cotizaciones financieras mantienen en alza

El dólar blue opera con una baja de $1 en el mercado paralelo y se vende a $306, mientras que las cotizaciones ligadas a la actividad financiera se acercan a los $340.

El blue suma este viernes su segunda rueda consecutiva en baja, tras haber trepado a los $308 en la semana y ubicarse en máximos de los últimos tres meses.

Tras la baja la brecha entre el dólar informal con el tipo de cambio oficial se ubica por debajo del 87%.

Por su parte, el dólar contado con liquidación sube fuerte y se vende a $338,65, mientras que el Bolsa o MEP opera en $320,15.

La cotización minorista se vende a un promedio de $169,89, la versión ahorro de la moneda norteamericana se ofrece a $277,68 y el dólar turista se ubica en 338,50.

En la jornada anterior, el Banco Central terminó la segunda rueda consecutiva con compras por apenas US$ 3 millones en el mercado de cambios, que no compensan los US$ 908 millones de saldo negativo que acumula en el mes.

El saldo positivo se debió a una menor demanda por importaciones y un leve incremento de exportaciones.