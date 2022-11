Álvarez Agis: “Hay que devaluar, subir retenciones y aumentar los salarios, todo desde el día uno”

El economista Emanuel Álvarez Agis planteó hoy un plan antinflacionario de shock que incluye una devaluación, aumento de las retenciones, suba de salarios, y ajuste en las tarifas de los servicios públicos, incluyendo un compromiso de la sociedad para sostenerlo en el tiempo.

“Hay que devaluar y subir retenciones para que los precios de los alimentos no se vayan al demonio. Eso hay que combinarlo con suba de salarios el día uno de tal manera que el salario le gane a la devaluación pero pierda contra los aumentos de tarifas que hay que hacer”, afirmó el titular de la consultora PxQ.

El ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, remarcó que para que este programa tenga éxito se debe comprometer a la sociedad para que lo apoye hasta tanto se obtengan los resultados esperados porque “si se suelta una parte fracasa, como fracasó el plan Austral”.

En declaraciones al programa “Y ahora quién Podrá Ayudarnos” de Radio Con Vos, explicó que el efecto que tendrá la devaluación sobre los precios se compensará con la suba de las retenciones y la mejora de los salarios, aunque reconoció que habrá una escalada inflacionaria en esa primera etapa.

“Hay que invitar a la población a que tenga que cuidar la luz, el gas y el agua, pero le va a ser más barato alquilar, comer y vestirse”, añadió.

El programa incluye una “apertura quirúrgica de la economía, cuidado mucho que no se destruya el empleo” y rango de tasa de interés “que premie al que se quede en pesos. Todo esto con un déficit fiscal bajando, a partir de la suba de retenciones y de caída en los niveles de subsidios”.

“Cuando digo de subir salarios digo en el espectro de toda la población, incluyendo la Asignación Universal por Hijo, el Salario Mínimo Vital y Móvil porque esto arrastra también a lo salarios informales”, añadió.

Álvarez Agis reconoció que “es complejísimo” llevar adelante un plan de estas características porque las variables y las expectativas de la sociedad deben mantenerse alineadas. Además consideró que “hay que tener muchos hu… y ovarios” para poder llévalo adelante políticamente.

El economista admitió que con “este plan se va a caer gente del mercado de trabajo y tenés que tener mecanismos para atajarla por un tiempo importante. Hay que ponerse de acuerdo qué sectores hay que proteger y por cuanto tiempo”. También, consideró: "Tener 100% no es dos veces peor que tener 50%, sino que la situación es cualitativamente distinta. Lo que hacemos los argentinos para defendernos de la inflación es lo que la consolida”.

“Desarmar esto es más difícil que enfrentar una hiper inflación. Porque la hiper arrasa y te deja en otro escenario. La inflación crónica te puede afectar durante décadas”, indicó.

El titular de PxQ dijo que “lo que está haciendo el Gobierno (para combatir a inflacionaria) es débil y con inconsistencias”, al tiempo que relativizó los efectos que tendrá el programa “Precios Justos” en el objetivo de bajar las expectativas.

“Hoy la inflación viaja al 6/7% mensual. Si tenés que en los próximos cuatro meses el dólar va al 7%, la tasa es 6,5%, las paritarias se pusieron en 8/9, para que la inflación vaya al 4%, hay cosas que tendrán que ir a 1 ó 2 % mensual, y cosas importantes, no cosas chiquitas, y no veo que cosas viajarán a 1/2%”, argumentó. En esa línea enfatizó: "Ir a una inflación de 4% es una muy buena intención pero no veo arriba de la mesa que las variables se comporten en ese sentido”.

En su visión política de la situación actual, consideró que “no hay un acuerdo del Gobierno hacia dónde ir. Massa le dio un poquito la razón a cada uno y eso es un Frankenstein”. Álvarez Agis sostuvo que “hay cosas que dice Cristina que tiene razón y hay cosas que dice (Mauricio) Macri que tiene razón”.

“Cuando Macri habló de cerrar empresas públicas mi primera reacción fue pasional… ‘mira lo que dice este tipo’, cuando me calmé miré los datos, el déficit de las empresas públicas cuando Cristina se fue del gobierno era medio punto del PBI y hoy es 1 punto del PBI y se duplicó de manera insólita”, reseñó. Al mismo tiempo, afirmó que “cuando Cristina dice que con este nivel de precios internacionales hay que subir las retenciones, también tiene razón”.

Durante la entrevista Álvarez Agis aclaró que no será “ministro de Economía de este Gobierno, ni del próximo Gobierno" y expresó: "No estoy armando un plan para ningún candidato. Esto diciendo en base a un diagnóstico lo que yo creo que hay que hacer”.