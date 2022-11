Lousteau :“Todo está direccionado a las obsesiones de Cristina”

El senador Nacional Martínafirmó hoy que “Lousteau Todo está direccionado a las obsesiones de la Vicepresidenta” y agregó “el Kirchnerismo cree que la mayoría es una razón, no un método, que es para abusar, por eso cuando los porteños no los votamos, nos sacan la plata, no les gusta la Corte y quieren ampliarla a 25 miembros”.

“La respuesta de la oposición fue no convalidar porque no quisimos participar de un acto ilegal y la Corte tomará una decisión, creo que el Consejo le tomará juramento a Luís Juez”, dijo el senador porteño y explicó “esto de cambiar los bloques para quedarse con la minoría, es un atropello constitucional, el Kirchnerismo cree que la mayoría le sirve para abusar, se le va a terminar cuando pierdan las elecciones el año que viene”.

“No sólo es ilegal, es un atropello y una vergüenza en el contexto que estamos viviendo”, aseguró y sostuvo que “se discute lo que quiere Cristina Kirchner, que son sus causas en la Justicia”.

El senador radical dijo “en una Argentina con un 88% de inflación y que para encontrar estos niveles acumulado hay que ir a la hiperinflación por eso lo que pasó hoy en el Senado es un bochorno”.

Para Lousteau, “La Constitución es clara, cada poder se ocupa de cosas distintas” y añadió “La Corte Suprema dijo que lo que el Kirchnerismo hizo trampa y falló, hoy CFK decidió que el Senado puede revisar un fallo de la Corte si tiene mayoría, es una vergüenza”.