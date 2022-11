Sequía y caída de ingresos

El ingreso de divisas del sector agropecuario proyectado para el 2023 se reducirá en US$ 11.372 millones con respecto al 2022, lo que complicará el escenario de reservas del BCRA.

Así lo indica un informe elaborado por el consultor agropecuario Pablo Adreani. El hecho que los productores hayan vendido 14,5 millones de toneladas de soja durante septiembre ya le quita volumen y voluntad de venta a los productores de la soja que aún tienen sin vender.

El ingreso total para 2023 se proyecta en US$ 38.506 millones versus US$ 49.878 millones de la campaña anterior. La peor sequía en la historia reciente y las recurrentes heladas durante octubre y la primera semana de noviembre han sido los principales factores que influyeron en la caída de la producción y saldos exportables, no solamente de trigo sino también de soja, maíz y otros cereales de invierno.

El consultor detalló que el ingreso de dólares frescos en concepto de retenciones a las exportaciones, "el impuesto más distorsivo y anti exportador de todos", se reducirá en US$1.984 millones, al pasar de US$ 9.853 millones en el 2022 a US$7.869 millones proyectados para 2023.

El ingreso de divisas de los cinco principales cereales, forrajeros y oleaginosos (trigo, maíz, sorgo, soja, girasol, aceites y subproductos) se proyecta con una reducción de US$8.766 millones, de US$ 42.034 a US$ 34.182 millones. Eso implica que estos productos son responsables del 77% de las bajas proyectadas en el ingreso de divisas en el total del 2023.