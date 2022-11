Se inicia el juicio a Adolfo Donda por la apropiación de su sobrina Victoria

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 6 comenzó a juzgar desde ayer al excapitán de fragata Adolfo Miguel Donda Tigel por su participación en la apropiación ilegal de su sobrina, Victoria Donda Pérez, tras el nacimiento de la actual interventora del Inadi en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante la última dictadura militar.

“Mirarlo a los ojos y poder decirle de frente que su apellido Donda va a ser muy conocido por tener una sobrina que pelea por las mismas banderas que él quiso enterrar es una de las peores condenas que puede tener", confió a Télam Victoria Donda.

El TOF 6 integrado por Ricardo Basílico, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado determinará la responsabilidad del exmarino Adolfo Miguel Donda Tigel en la apropiación ilegal de su sobrina, Victoria Donda. Victoria es hija del hermano menor del represor, José María Laureano Donda, y de María Hilda Pérez, ambos desaparecidos en 1977.

Él fue visto por última vez en la Comisaría 3ª de Castelar junto a su esposa, quien estando embarazada fue trasladada a la ex Esma, donde dio a luz a Victoria. En ese centro clandestino, Donda era uno de los responsables de inteligencia del grupo de tareas 3.3.2 de la Armada. “Estoy segura de que entregó a su hermano porque no podía no conocer su destino”, afirmó la funcionaria.