Larreta con tapones de punta contra Bullrich

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que "las peleas internas son una pérdida de energía" y criticó a "aquellos que no tienen responsabilidad y se ponen a gritar desde la tribuna".

En ese sentido, dijo que “no creo en la agresión, la violencia. No me van a encontrar para peleas internas, son una pérdida de energía: yo sostengo la unidad en Juntos por el Cambio", sostuvo el mandatario de la Ciudad, en momentos en que su relación con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, está marcada por la tensión y los cruces de declaraciones.

El referente del partido amarillo evitó referirse de manera directa a la ex ministra de Seguridad, pero ratificó que cree "en el valor del diálogo" y apuntó contra los que fomentan la grieta. "Yo soy antigrieta, porque la grieta nos ha llevado al fracaso: esta cosa de ponerse a gritar desde la tribuna aquellos que no tienen responsabilidad, a ver quién grita más fuerte, quién insulta al otro. Yo no creo en eso", subrayó.

Además, señaló que dialoga asiduamente con el ex presidente Mauricio Macri: "Me conoce, sabe la transformación que hemos hecho en la Ciudad, la vocación de cambio".

Rodríguez Larreta volvió a evitar la confirmación formal de su postulación a Presidente en 2023: "Estoy trabajando para construir un plan, yendo por el país, pero tengo mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Confirmar, anunciar, hacer un lanzamiento, con las preocupaciones que tiene la gente hoy, no tiene sentido".

Al ser consultado sobre los afiches que hay en distintos puntos del Conurbano en los que su imagen está junto a la de referentes locales y el diputado nacional y aspirante a gobernador bonaerense Diego Santilli, indicó: "Estoy para apoyar a todos los candidatos en el Conurbano. Es muy importante para nosotros ganar en los municipios del Conurbano, en los lugares en donde se necesita el cambio más que nunca".

De todos modos, el jefe de Gobierno reconoció la posibilidad de competir y afirmó que no dependerá de lo que hagan otros dirigentes de Juntos por el Cambio: "La decisión de mi candidatura no depende de que otro se presente, sea Macri, (el gobernador de Jujuy, Gerardo) Morales, (la diputada nacional María Eugenia) Vidal".

Santilli cuestionó a Bullrich

El diputado nacional del PRO Diego Santilli lamentó los cruces que hubo al interior de ese espacio y afirmó que “cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera”. Luego de las confrontaciones públicas entre la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el postulante a gobernador bonaerense definió al PRO como “una familia chica dentro de una familia grande que es Juntos por el Cambio”.

Santilli criticó las amenazas de la ex ministra de Seguridad contra el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel: “Hay que terminar con esto. No le podés decir a un colega tuyo ´te voy a romper la cara´”.

Santilli se diferenció además de la presidenta del PRO y negó que Horacio Rodríguez Larreta sea “tibio”. “La primera decisión de Horacio fue manejar la seguridad cuando todos le decían ‘no te metas en ese quilombo´”.