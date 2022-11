El Banco Central asegura que aplicó multas por más de $ 2.200 millones

En el marco de los controles destinados a cuidar las reservas, el Banco Central anunció que ya aplicó multas por más de $ 2.200 millones por infracciones en el mercado de cambios. Desde diciembre de 2019 se resolvieron 59 sumarios, de los que derivaron 296 sanciones de multa por un total de $ 2.262.183.986, 61 sanciones de inhabilitación de desempeño en actividades reguladas, 8 apercibimientos y 18 llamados de atención. Se encuentran en trámite otros 40 sumarios financieros.

- Exportación de bienes: 443 inspecciones sobre operaciones de exportación por un monto de US$ 15.895.298.860 y 77 medidas precautorias por un pendiente de US$ 1.361.972.537, que prohibieron la realización de nuevas exportaciones y el acceso al mercado de cambios para importar; Importación de bienes: 222 inspecciones sobre operaciones por una suma sujeta a fiscalización de US$ 1.598.154.525 y 35 medidas precautorias por mercaderías pendientes de nacionalizar por un valor de US$ 141.176.039; Servicios: 56 inspecciones por operaciones por una suma sujeta a fiscalización de US$ 457.070.347

Se desplegaron controles e inspecciones de las operaciones de compra de moneda extranjera y para la adquisición de títulos públicos liquidados en moneda extranjera. Además, se efectuaron 25 inspecciones por operaciones por una suma sujeta a fiscalización de U$S 680.935.457 que detectaron inconsistencias por operaciones con títulos valores.

En este marco, se llevaron a cabo 530 inspecciones sobre operaciones por una suma sujeta total de U$S 45.169.017 por adquisición de moneda extranjera en exceso a los límites. El BCRA informó que esas acciones derivaron en la suspensión para operar en el mercado de cambio a un total de 36.733 personas humanas.

El Central indicó también que se hicieron un total de 97 allanamientos a operadores de cambio marginales, secuestrándose documentación probatoria y moneda nacional y extranjeras. Los procedimientos se realizaron con intervención de la justicia en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Jujuy, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.