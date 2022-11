Alberto Fernández armó un acto paralelo en Santa Fe junto a Evo Morales

En el medio de la interna oficialista y la puja por las candidaturas del año que viene, en forma paralela al acto de Cristina Fernández de Kirchner con la Uom en la provincia de Buenos Aires, el presidente Alberto Ferández encabezó un acto junto al expresidente de Bolivia, Evo Morales, en Santa Fe.

Fernández viajó para mostrarse con Morales en la Feria del Libro Nacional y Popular, y encabezar la disertación “La región de las venas abiertas”, con motivo de los 17 años del “No al Alca”, pergeñado en Mar del Plata por Néstor Kirchner y otros mandatarios latinoamericanos. Fernández esperó hasta las 17.15, es decir cuando Cristina ya se había subido al escenario, para emprender vuelo rumbo a Santa Fe.

El expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ayer en Santa Fe manifestó su expectativa por el triunfo de Lula da Silva en Brasil y estar “muy contento de estar en Santa Fe, muy conocida por la agricultura y ganadería”.

“Somos países con la misma historia, enfrentando problemas. Viví once meses en Argentina. Tengo mucha deuda con este país, somos muy solidarios y nos complementamos”, dijo en reconocimiento al asilo político otorgado por el gobierno de Alberto Fernández.

“No quise molestar al hermano Lula, pero me comuniqué con su personal de campaña. Cuando yo era candidato por primera vez Lula me ayudó bastante. Para ser dirigente sindical hice talleres, pero para ser presidente no hay talleres ni seminarios. Ahí estaban Lula, Kirchner, Cristina, Hugo Chávez, Fidel, que fueron quienes me ayudaron”, dijo.