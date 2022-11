Pese a las gestiones, no logran apaciguar la interna opositora

A pesar de los pedidos de varios referentes de Juntos por el Cambio para aplacar la interna y apaciguar los efectos de la disputa por el armado electoral del año próximo, el Pro sigue en estado de ebullición. Así, 48 horas después de que se filtrara un video en el que Patricia Bullrich increpaba duramente a Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, escaló la pelea en la cúpula del partido fundado por Mauricio Macri por la candidatura presidencial de 2023.

Luego de que Elisa Carrió reclamara terminar con las “discusiones de cabaret” ante la grave crisis económica y Macri evitara referirse a la polémica en torno a las imágenes en las que Bullrich amenaza al funcionario porteño con “romperle la cara” si volvía a acusarla de ser “funcional” al kirchnerismo, Larreta salió a responderle a la titular de Pro, quien había rechazado un eventual acuerdo con Martín Lousteau para “entregarle” la Ciudad al radicalismo. Horas antes, Bullrich le había pedido que le respondiera él y que no le mandara a sus “soldaditos”.

Si bien eludió opinar sobre el video -repitió que no se “engancha” en las peleas entre políticos y que se enfoca en las preocupaciones de la opinión pública, como la inflación o la inseguridad-, Larreta remarcó que la pulseada por su sucesión se dirimirá en una interna de JxC en las PASO. Sugirió que no pretende ser elector, pero que su “corazoncito siempre estará en Pro”. Y le recordó a su adversaria que es uno de los fundadores del partido. “En algún momento alguien habló de esto de ‘entregar la Ciudad’. ¿Cómo entregar la Ciudad? Yo no soy el dueño de nada. Acá la Ciudad es de los vecinos y vecinas, que son los que van a elegir”, aseguró Larreta, en diálogo con CNN Radio, en la alusión más directa a Bullrich.

Además, repasó la lista de aspirantes a jefe de gobierno: destacó a sus ministros Soledad Acuña (Educación), Fernán Quirós (Salud) y Jorge Macri, quien dinamitó su vínculo con el larretismo al aceptar la bendición de Bullrich, en una jugada avalada por su primo. Y también mencionó a Lousteau y a Roberto García Moritán, de la fuerza de Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos). En su enumeración hubo una novedad: incluyó entre las fichas a Emmanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura porteña, con una creciente ascendencia en el círculo de confianza de Larreta.

Fernando Straface, secretario general y de relaciones internacionales de la Ciudad, había alentado la chance de que Quirós se suba al ring electoral. “Quirós se acerca a la posibilidad de ser candidato”, dijo Straface, en diálogo con Radio Perfil. Ante el avance de Macri, los armadores del jefe porteño dan por descontado que necesitarán usar la carta del médico.