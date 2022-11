Larreta rechazó la suspensión de las Paso

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a cuestionar la iniciativa del kirchnerismo para suspender las Paso, al asegurar que es como “querer cambiar las reglas a un mes del Mundial”.

“Está mal lo que están haciendo, querer cambiar las reglas de juego de una elección en pocos meses. Es como querer cambiar las reglas del fútbol a un mes del mundial. Está mal, es hacer trampa y no estamos de acuerdo”, afirmó en una conferencia de prensa. Y siguió, con énfasis: "Distinto es que se quiera discutir el futuro y es válido, pero no se puede plantear un cambio a conveniencia del gobierno de turno. No podés adaptar las reglas a tu conveniencia".

El mandatario porteño no dejó dudas al ratificar que la "posición en el Congreso" de Juntos por el Cambio "va a ser en contra de la derogación de las Paso". Rodríguez Larreta ya se había pronunciado en contra del proyecto del kirchnerismo duro, que intenta convencer al presidente Alberto Fernández para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

"No se pueden cambiar las reglas de juego electorales para la próxima elección. En todo caso, si hay algo que discutir, lo hacemos para el futuro, pero no para la próxima elección. En la Ciudad de Buenos Aires va a haber Paso”, había dicho hace poco más de mes, en otra conferencia de prensa junto a funcionarios porteños. En esa oportunidad, mientras algunos gobernadores provinciales apostaban también por suspender las Paso, Rodríguez Larreta señalaba que "no se pueden cambiar las reglas de juego electorales”.