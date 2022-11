Massa confirmó congelamiento de precios por 4 meses

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el Gobierno nacional prepara un programa que procurará "estabilizar los precios al consumidor en general, en un bloque de cuatro meses" desde diciembre hasta marzo próximo y consignó que, en materia de empresas de medicina prepaga, se evalúa impulsar para el año próximo "un nuevo modelo" para determinar el valor de las cuotas de esas entidades tras los aumentos que aplicaron este año, "por encima del promedio"

Así lo expresó en el marco de una extensa entrevista que brindó ayer a El Destape Radio, en la que, en lo que respecta a la inflación, sostuvo que el plan en el que trabajan desde el Ejecutivo busca que “la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y seguridad”, en cuanto a los precios de productos de higiene personal, alimentos y de consumo masivo.

Se trata de una política que buscará “estabilizar los precios al consumidor en general, en un bloque de cuatro meses” que abarcaría desde diciembre próximo hasta marzo de 2023.

Por otro lado, el titular del Palacio de Hacienda reveló que el Gobierno evalúa aplicar a partir de 2023 “un nuevo modelo de sistema de salud” para determinar las cuotas de las empresas de medicina prepaga tras los “aumentos por encima del promedio” de inflación que tuvieron esas entidades este año, merced a la norma vigente.

“El aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación, yo comparto filosóficamente el tuit” de la vicepresidenta Cristina Fernández, en el que días pasados cuestionó el aumento que comenzará a regir en diciembre próximo, de acuerdo con lo establecido en una norma dictada a mediados de año, planteó Massa.

No obstante, indicó: “La diferencia en todo caso es que hay que entender que más que quejarme, me toca además trabajar en la solución. Y el tuit de Cristina lo que hace es desnudar un problema que las prepagas tuvieron en el último año: aumentos por encima del promedio (de la inflación). Me parece que es verdad”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que el “aumento se lo da una resolución, que está hecha”, y añadió que “el funcionario cumple lo que dice la resolución”, con lo cual la eventual solución se tendrá que dar luego de fin de año, cuando vence el plazo de vigencia de esa norma.

“No veo mala fe del funcionario. Hay un tiempo de vencimiento, y hay que pensar un nuevo modelo, que la empresa de salud gane plata, que el cobro esté asociado a la tasa de uso”, dijo Massa, entre las opciones que se barajan para implementar un nuevo modelo para determinar las cuotas del sistema privado de salud.

De esta forma, el ministro de Economía hizo referencia a la Resolución 867/2022 , que se había autorizado de acá a fin de año incrementos en el valor de las cuotas de las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp) con un “límite máximo en la variación del Índice de Costos de Salud”.