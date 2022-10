Morales aseguró que será precandidato a presidente

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, anticipó ayer que antes de fin de año va a presentar su candidatura presidencial para 2023 en el marco de Juntos por el Cambio.

"Voy a ser candidato. Voy a presentar la candidatura antes de fin de año", anunció Morales en declaraciones radiales.

El titular del radicalismo le adjudicó escasas chances a que prospere en el Congreso el proyecto de ley para suspender las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), aunque anticipó que en caso de que se suspendieran la coalición opositora ya tiene "firmado" que se van a llevar a cabo internas abiertas.

"Lo tenemos resuelto, está escrito y firmando por los cuatro partidos nacionales y los provinciales que cuando hay PASO, se participa a través de las PASO, y si no las hay, hay internas abiertas", expresó, al tiempo que reveló que hay voluntad política en Juntos por el Cambio para rechazar cualquier intento de derogación de las primarias.

Para el radicalismo, el Frente de Todos busca "joder" a la principal coalición opositora con los intentos de cambios en las reglas electorales, y calificó de "novela" el debate interno sobre el tema en el oficialismo.

Asimismo, insistió en lanzar formulas integradas entre las fuerzas para avanzar en un Gobierno de coalición, y contó que se están coordinando reuniones secretas con experiencias del estilo que prosperaron en Europa.

"En la Ciudad debemos lograr formulas integradas para que el gobierno sea de coalición. Es un aprendizaje, estamos en ese tránsito... en febrero, marzo vamos a tener encuentros con las experiencias de los gobiernos de coalición en Europa", indicó.

Morales aseguró además que el senador Martín Lousteau será candidato a jefe de Gobierno porteño por la UCR y cuestionó los reclamos del PRO ante su posible candidatura.

"Martín Lousteau será uno de los candidatos, no sé por qué agraviarse o cortarse las venas, es uno de los candidatos como los va a haber a nivel presidencial, digo, tranquilos", subrayó el gobernador de Jujuy.

Además, añadió: "Es como que (el PRO) dice ´la Ciudad me pertenece, es mía´, y no es así, somos una coalición y por eso la aclaración de que somos candidatos de una coalición. Cuando decimos con Martin que tal vez es mejor intentar fórmulas cruzadas es por la perspectiva de un gobierno de coalición, porque no lo tuvimos, y esto no es responsabilizar a Macri, sino por cuestiones colectivas con lo que pasó entre 2015 y 2019", remarcó.

Si bien evitó responder por los dichos del diputado nacional Facundo Manes, el gobernador de Jujuy sostuvo que al interior del radicalismo "no encontrarán populismo", y admitió que a Juntos por el Cambio le hace falta una "vuelta de rosca" en el diseño de un plan de Gobierno.

"Las candidaturas de acuerdo al cronograma deben presentarse en junio, seguramente habrá disputa y para eso están las PASO, el tema es que establezcamos reglas de un correcto desempeño electoral y es lo que hemos estado trabajando", ponderó.