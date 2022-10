LA UCR le marcó la cancha al PRO

A 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones que marcaron el regreso de la democracia, la UCR mostró su poder de movilización en un acto en el predio de Costa Salguero, con el que también aprovechó para marcarle la cancha al PRO en la interna de Juntos por el Cambio.

Con dirigentes de otros partidos de la alianza opositora como invitados, entre los que se destacó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el radicalismo hizo gala de su unidad luego de las rispideces que hubo con el ex presidente Mauricio Macri, principalmente tras las declaraciones del diputado nacional Facundo Manes. El neurocientífico no fue de la partida por un viaje programado a España, a donde fue invitado por el PSOE a 40 años del triunfo de Felipe González.

"No hay espacio para equivocarnos, tenemos que saldar las diferencias, salir de las vanidades personales, no hacer discusiones de personas y mirar hacia el lado de la gente. La garantía es un programa donde no esté la voz de las personas, sino la firma de los partidos políticos para comprometerse a un futuro inmediato", sostuvo el coordinador del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri.

Por su parte, el senador nacional Luis Naidenoff afirmó que "hay una asignatura pendiente en la política argentina que es la cultura de los valores, de la ejemplaridad en el ejercicio de la función pública, de la tolerancia democrática, un proyecto que incluya a todos los argentinos" y remarcó que "ese es el desafío de la UCR".

En tanto, el diputado nacional Alfredo Cornejo subrayó que "no hay que mirar el ombligo partido, sino mirar para adelante, como hizo Raúl Alfonsín".

"Debemos ser desde el radicalismo, pero en la unidad de Juntos por el Cambio, los que propongan un programa económico que nos saque del populismo, la pobreza, la degradación", planteó.

El cierre quedó en manos del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. A lo largo de su discurso, Morales destacó que el radicalismo "no es sólo un partido parlamentario, también es gestión".

“Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar".

Al cerrar el acto, el referente radical subrayó el poder de movilización y la territorialidad del histórico sello: "Tenemos gestión. Uno siempre tiene que aprender, pero que no nos corran con situaciones que podemos controlar y que realmente podemos hacer. Podemos gobernar el país".

Y agregó: "Vamos a gobernar la Argentina y nos estamos preparando para eso. Tenemos todo para esa transformación: tenemos líderes, tenemos liderazgos".

En una fuerte crítica a Macri, el gobernador de Jujuy afirmó: "Liderar es tomar decisiones y asumir las consecuencias, marcar un rumbo, tener la capacidad de escuchar, tener la humildad de saber que hacemos cosas bien y mal. Liderar no es creernos que somos el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracasar".

"Tenemos ideas, un proyecto, estamos trabajando en el marco de Juntos por el Cambio por el plan de gobierno que necesita la coalición, porque en 2015 no garantizamos un gobierno de coalición. El desafío para el año que viene es que realmente concretemos un gobierno de coalición", manifestó.<