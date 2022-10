“Hay una situación social delicada”

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que la situación económica de la Argentina "se puede ordenar", aunque aclaró que "es difícil porque hay una situación social muy delicada". El funcionario nacional brindó una entrevista radial junto a su hijo, Tomás, y habló tanto de los principales temas que ocupan su agenda de trabajo, como de algunos aspectos de su vida privada.

Al referirse a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el líder del Frente Renovador comentó que es algo "bravo, porque tenés que negociar con alguien al que le debés dinero. Es como ir al banco cuando te endeudaste mal con la tarjeta y decir: `Te tengo que pagar de otra manera´. Es lo mismo. Y además una tarjeta a la que varias veces... le diste. ¡Es picante!", graficó el tigrense.

Massa reconoció que lleva adelante una tarea muy agotadora por el ritmo de trabajo que demanda la cartera económica. "Es un Ministerio muy particular el de Economía en la Argentina. Ahora me estoy matando por cuidar los precios. Y todos los días es un combate. Los sábados y domingos sigo laburando porque no se puede cortar", comentó.

Y agregó: "Veníamos de una economía bastante complicada, por la pandemia y la guerra, que aunque esté lejos en el mundo está afectando mucho, y a nosotros ya nos salió 5 mil palos en invierno, por el combustible que hubo que importar y que pagamos más caro. Ese es un tema que nos perjudicó mucho y nos afectó la macro, se fue el gasto y ahora hay que acomodar porque en definitiva los países funcionan cuando consumen lo que producen".

"En el caso de Argentina se puede ordenar, sí, es difícil porque tenemos una situación social delicada, tenemos a muchos pibes en la pobreza, mucha gente que tiene laburo, pero no le alcanza, pero tenemos que tener la conducta de todos los meses dar un pasito adelante", subrayó.

Al ser consultado sobre una posible candidatura presidencial en 2023, su hijo mostró su malestar ante esa chance. "Yo tengo 17 años y desde que nací lo veo estresado, o no lo veo porque llega tarde, o lo veo que está ojeroso. Y sobre todo, después del atentado a Cristina Kirchner, eso mismo le pudo pasar a él, y como que ese riesgo está en nuestra cabeza", expresó.