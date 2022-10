Melconian admitió que le gustaría ser ministro de Macri o Larreta

El economista y referente de Fundación Mediterránea-Ieral, Carlos Melconian, reconoció en las últimas horas que le gustaría ser ministro de un eventual gobierno de Mauricio Macri o de Horacio Rodríguez Larreta en caso de que alguno de ellos gane las elecciones presidenciales 2023.

En una entrevista con LN+ aseguró que no tiene preferencia por ninguna cartera en particular, a pesar de su especialización en el área económica. “Cuando me preguntaban ¿usted quiere ser ministro?, yo decía sí”, dijo y recordó que incluso pudo haber ocupado ese cargo allá por 2003, pero se frustró.

“A mí me diferenciaba de mis compañeros que cuando me preguntaban ¿usted quiere ser ministro?, yo decía sí. Hoy me dicen y digo sí. Nunca corrió conmigo eso de ‘soy un soldado, a mí donde me pongan, yo estoy para cumplir; ¡Ni en pedo!, yo quiero ser ministro. ¿De Macri? ¿De Horacio? No tengo ningún problema”, enfatizó.

Para el expresidente del Banco Nación, lo que importa no pasa por el lado de con quién va uno, ya sea con ellos dos o con el candidato que sea, pero es fundamental “siempre ser republicano, honesto, seguir callejeando y dar el debate”. Y definió: “Mi corazón está con la gente”.