Macri le respondió a Facundo Manes: "Agrediendo a otros de la coalición les va a ir muy mal"

El expresidente Mauricio Macri recogió el guante tras las críticas del diputado de Juntos por el Cambio, Facundo Manes, y aunque evitó confrontar de manera directa, envió un mensaje de cara a 2023.

"Yo tengo mi ego bien colocado, no estoy para hacerme cargo del ego nadie. Lo que sí recomiendo es que aprovechen los tiempos de las Cristina Pérez para hablar de ideas y valores, ahí pueden conseguir algún voto, pero agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal", expresó en una entrevista a Radio Rivadavia.

Consultado por el tema, Macri evitó dar trascendencia y manifestó preocupación por recuperar la "coherencia" que -admitió- no tuvo Cambiemos en 2015. Asimismo, aclaró: "No estoy por la mia, estoy preocupado por que volvamos al poder con una coherencia que no tuvimos en 2015, porque nos juntamos un rato antes de la campaña con una única consigna de defender la república".

El neurocientífico fue el primero en salir a cuestionar al exmandatario al señalar que durante su gestión entre 2015 y 2019 hubo "populismo institucional". Además, supo identificar similitudes entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el propio Macri.

Sobre este punto, el líder del PRO argumentó: "Los argentinos no creen que haya puntos en común entre la expresidente y mi persona. Solo quiero discutir ideas y valores para entender por qué volvemos al gobierno. No estoy con la mía".

"Los extremos están en los dos lados, uno liderado por Cristina Kirchner y el PRO liderado por Mauricio Macri. Estamos presos la mayoría, la Argentina silenciosa está presa de dos minorías intensas que no nos dejan pensar el futuro del país. Hay tanta confrontación, tanta grieta de estas minorías extremas que dominan la opinión pública que no nos dejan salir por arriba del laberinto", había declarado Manes.