El expresidente Mauricio Macri recorrió la ciudad bonaerense de San Nicolás junto al intendente Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, el diputado provincial Alex Campbell y el diputado —y precandidato a gobernador— Cristian Ritondo. En clave electoral, dejó algunas frases con la mira puesta en el 2023.

“Yo estoy en la cancha, yo voy a ayudarlos, no me olvido de ustedes”, le dijo a los vecinos y periodistas que lo acompañaban en su recorrida. Luego también cuestionó al Gobierno actual: “El país está a la deriva porque no tenemos plan ni rumbo , lamentablemente”. El exmandatario visitó el centro comercial de la ciudad, luego fue a ver distintas obras en la costanera y después se dirigió a la municipalidad. Según allegados, fue bien recibido por los vecinos, le regalaron una camiseta de Boca y algunos “le pidieron que vuelva”.