El PRO contra Manes: “Calculó mal el apoyo que tiene Macri”

Las recientes declaraciones de Facundo Manes sobre el expresidente Mauricio Macri produjeron un cimbronazo en el seno de Juntos por el Cambio, un sismo que todavía continúa y del que distintos actores de la coalición opositora salieron a manifestarse a favor o en contra. Entre los críticos a las palabras del neurocientífico aparece el senador nacional Humberto Schiavoni, expresidente del PRO, quien consideró que el diputado radical es “un marginal, incluso en la Unión Cívica Radical”.

“Lo que es inadmisible, y por eso salí a defender a Mauricio, es que desde adentro estemos bombardeando la unidad con este tipo de reacciones que son absolutamente oportunistas”, opinó Schiavoni en diálogo con Metro 95.1.

Frente a las consideraciones de Manes, que reflotó la interna en la coalición opositora mientras se dirime quiénes serán los precandidatos para las próximas elecciones presidenciales, Schiavoni sostuvo: “No se tuvo en cuenta el apoyo que tiene Mauricio dentro de nuestro espacio y en Juntos por el Cambio en general”.

Al ser consultado por la posibilidad de que Manes quiera romper el espacio de Juntos por el Cambio, Schiavoni opinó que es un “marginal, incluso dentro de la UCR”. Y en este sentido, agregó: “Creo que hay muchas más coincidencias dentro de Juntos por el Cambio que diferencias”.

“Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la Justicia, también hubo datos de que se espió a gente incluso de su gobierno”, cuestionó Manes el domingo por la noche, durante un reportaje para LN+, y comparó: “El populismo económico es el kirchnerismo, pero el populismo institucional también lleva al fracaso de las naciones”.

A los pocos minutos, desde el sector más combativo del PRO salieron al cruce. “¿Manes a quién te comiste?”, interpeló Darío Nieto, legislador porteño y hombre de confianza del ex presidente. “Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre”, agregó.

En la misma línea también se manifestó el presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. “Creó el PRO, fundó Juntos por el Cambio y cortó años de populismo. Mauricio Macri reivindicó el valor del esfuerzo, logró un cambio cultural y transformó la forma de hacer política. De kirchnerismo no tiene nada. Respeto y admiración”, destacó el exministro de Seguridad bonaerense.

En cambio, cerca de Macri eligieron no entrar en rispideces. “Mauricio sigue concentrado en recorrer el país, potenciar dirigentes locales y trabajar en el plan y los equipos. No se va a poner a pelear con Manes”, le dijo a Infobae un dirigente de confianza del fundador del PRO. La intención es desmarcarse para no “subirle el precio”.

La polémica entre Macri y Manes también divide a la Unión Cívica Radical. Luego de que el Comité Nacional a cargo del gobernador Gerardo Morales criticara la actitud del neurocirujano, Maximiliano Abad, líder de la representación bonaerense, pidió que se respete la pluralidad de ideas.

“La unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires trabaja, milita y sostiene la unidad de Juntos por el Cambio para derrotar al kirchnerismo. Y precisamente por eso, entendemos que la pluralidad, el debate, la discusión sincera y la transparencia son el camino hacia el progreso y el desarrollo nacional”, aseguró Abad en un comunicado que lleva las firmas de otras autoridades del partido centenario como Manuel Cisneros, Carlos Fernández y Daniel Bruna.

Las críticas del PRO a Manes también impactaron en la provincia de Buenos Aires, debido a que el vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense, Alex Campbell, también cuestionó los dichos que Manes, un eventual precandidato presidencial, lanzó sobre el ex mandatario.

“A algunos solo se los conoce por lo que hablan, mientras que a otros, como a Mauricio Macri, se los respeta y admira por lo que han hecho. La Argentina que quiere la gente no es la del agravio o la difamación. Nuestros valores y convicciones están lejos del kirchnerismo”, dijo Campbell al respecto. A pesar de este contexto adverso, en la principal coalición opositora persiste la unidad.