Patricia Bullrich: "La toma de colegios es una acción política"

La presidenta del PRO nacional, Patricia Bullrich, sostuvo ayer que la toma de colegios en la Ciudad de Buenos Aires "es una acción política muy clara del kirchnerismo" e insinuó críticas hacia el Gobierno porteño, al señalar que "la manera en que se resuelven los problemas te da la impronta".

"La toma es una acción política muy clara del kirchnerismo. ¿Cómo se resuelve? de dos formas: dejando que siga o de otra manera, como por ejemplo en Mendoza donde se definió que a la noche no se puede quedar nadie", resaltó la ex ministra de Seguridad de Cambiemos.

Si bien subrayó que no quiere pelear con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la forma de afrontar las medidas de fuerza estudiantiles, afirmó que "la manera en la que se resuelvan los problemas te da la impronta".

"No quiero compararme con Horacio, ni quiero peleas, sé lo que para la gente es el valor de la unidad", aclaró.

"Yo tengo mis ideas, Larreta las suyas y (Gerardo) Morales las suyas, pero será la sociedad la que decida si quiere una mirada más valiente para al futuro o más dialoguista con quienes han puesto tantas trabas al país", indicó.

En este sentido, Bullrich se presentó como la "valiente" en esa interna: "Yo soy valiente, y lo he sido en toda mi vida política. No quiero definir a Larreta y no quiero pelear con él porque estamos en el mismo barco. No es momento de una pelea, hay que tirar todos del carro", insistió.

En tanto, remarcó que su misión desde que asumió como presidenta del PRO "fue darle una impronta muy fuerte de cambio y valentía" porque "no vamos a tener la posibilidad de que ese cambio sea fuerte".