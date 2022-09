Aliados del oficialismo criticaron la "tibieza cómplice" del Gobierno ante el conflicto mapuche

Los legisladores nacionales de Juntos Somos Río Negro, espacio que gobierna la provincia patagónica y que es aliado del Frente de Todos en el Congreso, cuestionaron la "tibieza cómplice" del Gobierno nacional frente al conflicto mapuche y se quejó de que "siguen mirando el país desde Buenos Aires".

Se trata del senador nacional Alberto Weretilneck y los diputados nacionales Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, que responden a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.

Ante el recrudecimiento del conflicto mapuche, los legisladores emitieron un duro comunicado para advertir que por los hechos de violencia en la zona de Villa Mascardi la soberanía nacional está "en riesgo": el texto fue difundido pocas horas antes de la llegada del presidente Alberto Fernández a la provincia, para encabezar un acto de entrega de viviendas en la ciudad de General Río Negro.

"Lo que está ocurriendo en Villa Mascardi es consecuencia de la falta de respuestas de la Justicia Federal y producto de la inacción del Gobierno nacional", apuntaron, sin medias tintas, los representantes de Río Negro en el Congreso.

En ese sentido, señalaron que "los repetidos hechos de violencia extrema ocurren en territorio federal, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi" y recordó que "son tierras que pertenecen al Gobierno nacional, con lo cual, no es un tema que puedan resolver por sí solos el Gobierno de Río Negro o la Municipalidad de San Carlos de Bariloche".

"Estamos ante un problema de Estado y de Gobierno: corre peligro la vida de los vecinos y los bienes en Mascardi. Necesitamos políticas claras y que se establezcan medidas para frenar el avance de estos grupos violentos", remarcaron. Para los tres legisladores rionegrinos, "se trata de un problema geopolítico que tiene sus raíces en la Patagonia Chilena", al tiempo que afirmaron que los autores de los ataques "no reconocen al Estado argentino, ni la bandera, ni la Constitución, ni los himnos".

"No reconocen a las autoridades, la propiedad estatal ni privada. Desde Juntos Somos Río Negro efectuamos denuncias penales, incluso el Gobierno provincial ya las había realizado con anterioridad, pero la Justicia Federal no ha hecho nada de nada. Esta falta de respuestas implica no sólo la ausencia de esclarecimiento de los hechos, sino además un avance de estos grupos sobre la vida y patrimonio de los vecinos, que pone en jaque su seguridad e integridad y la de quienes transitan por la zona", plantearon.

Ante esta panorama, Weretilneck, Di Giacomo y Domingo alertaron que "el orden y la seguridad pública están en juego" e insistieron en que "es un tema que el Gobierno federal debe abordar y rápidamente, articulando con otros poderes del Estado y las provincias". Tras aclararon que "estos grupos extremistas y violentos no representan a la comunidad mapuche", los dirigentes de Juntos Somos Río Negro subrayaron que "es tiempo de dejar atrás la tibieza cómplice".

"Si la Justicia Federal y el Gobierno nacional no ejercen sus funciones, es sólo porque siguen mirando el país desde Buenos Aires. Pero los que estamos en riesgo también somos ciudadanos argentinos. Exigimos que avancen los procesos penales abiertos, que se tomen medidas de protección de personas y bienes, que se enjuicie a los delincuentes y se los sancione conforme a la ley. No se puede seguir mirando para otro lado", reclamaron.

Y concluyeron: "Mantener la paz es la primera misión de un gobierno. Si un Estado no garantiza la resolución de los conflictos por la vía pacífica pierde su razón de ser. Es tiempo de hacerse responsable".