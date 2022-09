Patricia Bullrich volvió a criticar al Gobierno: “Este país no tiene más ley y la Constitución no rige para nadie”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a criticar al Gobierno del Frente de Todos en referencia a los diversos focos de conflictos de la semana: el acampe piqueteros, la toma de colegios en la Ciudad de Buenos Aires, el enfrentamiento sindical con las empresas de la industria de los neumáticos y los ataques mapuches en Villa Mascardi. Según la ex ministra de Seguridad de Cambiemos, “este país no tiene más ley” y “la Constitución no rige para nadie”.

“Tenemos fábricas tomadas, el sur tomado, escuelas tomadas, un acampe en la 9 de Julio, el ataque de los camioneros, tenemos que terminar con esta Argentina de la anomia, de la anarquía, de la destrucción de la ley como elemento de convivencia. Basta de una vez por todas, hay que lograr tener orden”, manifestó. “Cada sector hace lo que quiere, las fuerzas de seguridad están atadas de manos”, agregó.

La ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, en ese sentido, puntualizó sobre la movilización "con permanencia" que encabeza la Unidad Piquetera frente al Ministerio de Desarrollo Social que “todas las personas que están usurpando la calle tienen que tener causas”. Además, aseguró que “hay cientos de familias que se están fundiendo porque tienen negocios ahí [av. 9 de Julio] y no pueden trabajar”.

Si bien rescató que se trata de “gente vulnerable”, apuntó que “son manejadas por organizaciones que buscan el control del poder social y de la calle”. “Ahí hay un delito infraganti”, marcó en declaraciones televisivas. En paralelo, la también presidenta del PRO y dirigente de Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) comparó este conflicto con la toma de colegios de la Ciudad de Buenos Aires, que inició con el Mariano Acosta.

“Es una estrategia de no querer tener prácticas laborales cuando es lo que el país necesita”, afirmó Bullrich, que defendió a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y dijo que el reclamo de las viandas que plantearon los estudiantes “no es un problema”. Además, sostuvo que “buscan generar la idea de una crisis educativa en la Ciudad. Le tiene que caer todo el peso de la ley a los que están tomando e impidiendo la educación. Basta de vivir fuera de ley”.

CONTRA EL RECLAMO DEL SUTNA Y LOS ATAQUES MAPUCHES

En un amplió repaso por los diversos conflictos, Patricia Bullrich cargó contra el reclamo salarial de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) contra las empresas fabricantes, un duro conflicto que mantiene en vilo a la industria en el país, que en este momento se encuentra totalmente paralizada. Al respecto, pidió “sancionar penalmente” a los sindicalistas involucrados que provocan que “cierren empresas”.

Repudió, por otro lado, los ataques mapuches en la Patagonia y responsabilizó al Gobierno Nacional ya que “las fuerzas federales tienen la orden de no actuar y dejar hacer”. “Hay que desalojarlos y volver a restituir el puesto de las fuerzas para que los ciudadanos de Villa Mascardi [donde se registraron los últimas agresiones] puedan reconstruir sus casas. El Estado es responsable”, agregó y cerró: “Si las autoridades no actúan, vamos a perder parte de nuestro territorio en manos de extremistas”.