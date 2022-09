Bullrich y el repudio al ataque a CFK

La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, detalló los motivos por los cuales no repudió el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner tras los permanentes señalamientos del oficialismo al señalar que rechaza la idea de que la "quieran obligar a usar determinada palabra" para repudiar algún hecho.

"No me gusta que me quieran obligar, como si fuera una policía de la palabra, a usar determinada palabra. Dije que a un hecho de terrible gravedad, siempre estoy contra la violencia y por el imperio de la ley", expresó en el programa "La Noche de ML".

Además, agregó: "No me gusta que venga una policía de la palabra a decirme que tengo que usar tal palabra porque sino la dije no repudié. El presidente, en cadena nacional, dio inmediatamente un feriado nacional en un país que necesita trabajar. Una plaza de ellos y dijo que los responsables de este atentado son la prensa, la oposición y la Justicia, frente a eso, me pareció de una enorme bajeza".