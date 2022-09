La reunión sería "muy forzada"

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo ayer que no ve "una razón" clara para que se junten a conversar el ex presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y agregó que a su entender un encuentro entre ambos líderes sería "muy remoto y forzado".

Muy remoto, muy forzado, lo veo hoy. Yo no descarto nada, pero la verdad es que no veo una razón para que hablen, y si la hubiera, tendría que ser como corresponde, más que a partir de la intención de alguno, con una agenda real de temas concretos", opinó el funcionario del Gobierno de la Ciudad.

En declaraciones radiales, consideró que para que ese acercamiento suceda, "debería haber un trabajo" previo para definir una agenda de asuntos a tratar, ya que se trata de "dos personas que no son amigos, que no tienen una relación habitual y que tienen una representatividad y una historia tan importante".

"Nada de eso está ocurriendo. Ahora, sería bueno que en el país no fuera tan excepcional un diálogo entre dos ex presidentes, más allá de que, además, hoy Cristina Fernández de Kirchner es vice. Sería bueno, pero esas condiciones hoy no están dadas", insistió el primo de Mauricio Macri.

El aspirante a jefe de Gobierno porteño dijo que "conociéndolo a Mauricio, si hubiera temas concretos, seguramente" él aceptaría reunirse con la jefa del kirchnerismo.

De todos modos, Jorge Macri señaló que habría dificultades ya que ambos parten de cosmovisiones muy diferentes, como por ejemplo la idea que cada uno tiene respecto a "con qué países del mundo tenemos que relacionarnos, o si en Venezuela hay democracia o no".