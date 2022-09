Grindetti “dudo que haya voluntad de diálogo en el oficialismo”

El intendente del partido bonaerense de Lanús, Néstor Grindetti, afirmó que tiene "serias dudas de que haya realmente voluntad del oficialismo de llamar a un diálogo", al tiempo que remarcó que "el ámbito para hacerlo es el Congreso".

"La alternativa de diálogo entre oficialismo y oposición se tiene que dar en el marco de lo que es la organización republicana y democrática que es el Congreso: ése es el sitio y no fotos que después no llevan a ninguna solución y terminan frustrando a la sociedad", sostuvo el referente del PRO al referirse a la posibilidad de un encuentro entre la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ex presidente Mauricio Macri.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el jefe comunal remarcó que "cuando dos partes se sientan a dialogar tiene que haber voluntad de las dos partes, voluntad en serio".

"Y tiene que haber un temario y un ámbito: el temario no existe, no lo plantean, y el ámbito es el Congreso. ¿Por qué no lo quieren hacer en el Congreso? Si es lo natural, lo constitucional, lo que marca el funcionamiento de la democracia", se preguntó Grindetti.

Y agregó: "Tengo serias dudas de que haya realmente voluntad del oficialismo de llamar a un diálogo".

Por otra parte, el intendente de Lanús evitó referirse a la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023 y afirmó que "no es momento de hablar de candidaturas en términos de personas físicas".

"La política hoy tiene que estar escuchando mucho a la gente, buscando oportunidades para aprender y proponer soluciones. El año que viene se definirán quiénes son los candidatos", manifestó.

De todos modos, remarcó que Juntos por el Cambio tiene "un activo importante que es que hay varios candidatos tanto en Nación como en Provincia" de Buenos Aires.

"Vamos a tener la capacidad de dirimir quién es el mejor el año que viene: mientras tanto tenemos que estar trabajando en contacto con la gente en alternativas para los problemas, como la inflación, la inseguridad, la educación, y no tanto las internas", concluyó.