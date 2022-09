El secretario personal de la vice avisó que intentaron dispararle

Diego Bermúdez, el secretario de Cristina Kirchner que estuvo junto a ella el día que intentaron dispararle dos veces, reveló en su testimonio ante la Justicia que segundos después del ataque le advirtió a los custodios que la vicepresidenta estaba en peligro y que había que “sacarla”. Pero pese al aviso, los agentes de la Policía Federal no activaron los protocoles de protección que incluían ponerla a resguardo y desalojarla del lugar.

Su declaración vuelve a poner en duda el dispositivo oficial de seguridad alrededor de la vice que como ya contó Clarín tuvo serios errores de procedimiento. “La veo a ella bien (por Cristina Kirchner) y empiezo a buscar el fierro en el piso y había muchos pies juntos y no lo puedo visualizar. Yo nunca vi el arma hasta ese momento. Vuelvo, me acerco a ella y a la custodia y le empiezo a decir a ellos que hay que sacarla y que manden gente”, declaró Bermúdez ante el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti en un tono que refleja la tensión que se vivió en ese momento.

Tras esa advertencia nadie reaccionó. La vicepresidenta siguió caminando y firmando libros durante seis minutos hasta que ingresó a su domicilio. Ninguno de los agentes de la Policía Federal encargado de cuidarla intentó protegerla o evacuarla. Incluso a pesar de que detrás de la vice estaba uno de los autos que la trasladan, un Toyota Corolla blanco. El testimonio de Bermúdez, un hombre de extrema confianza de la expresidenta, quedó reflejado en el fallo con los procesamientos contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados del intento de homicidio agravado contra Cristina.

El secretario le contó a la Justicia los detalles de esa jornada y cómo se dio cuenta que había un hombre con un arma. Según su relato, cuando la vice se baja del auto al llegara a su domicilio empieza a saludar a la militancia y se le cae un libro. “Ella se agacha, yo también y en ese momento veo que una mano pasa por delante de la cara y siendo como un ‘plic’, en ese momento diferencié que era el gatillo de un arma, yo sentí un ‘clac’”. describió.

“En ese momento vuelvo a mirar y veo a la persona que hizo esto que está retirando algo, no me doy cuenta que es un arma, a él lo llego a ver de frente, tenía un barbijo puesto, cruzamos miradas, vuelvo a mirarla a ella, nunca me doy cuenta que era un arma, veo que está bien pero que empezó a haber mucho nerviosismo en la gente que estaba alrededor y me doy cuenta en la mirada del hombre y por sus gestos que hizo algo malo”, agregó el secretario.

En el relato, Bermúdez recordó que es ahí cuando escucha que una persona grita que Sabag Montiel “tiene un fierro en la mano” y que él queda frente a frente del acusado y lo palpa para saber si tenía un arma. “Yo lo que hago es palparlo en su cintura y no tenía nada”.