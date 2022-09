Duro cruce entre Caparrós y Fernando Iglesias tras la muerte de Isabel II

Las repercusiones de la muerte de la reina Isabel II en el Reino Unido incluyeron un inesperado cruce en las redes sociales entre el periodista y escritor Martín Caparrós y el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias. Desde “boluprogre tribunero” hasta recriminaciones por cobrar del Estado, la pelea fue subiendo su temperatura y tuvo varios mensajes.

Ante la cobertura periodística argentina de la muerte de la reina Isabel II, dos horas después de que se conociera la noticia, Caparrós se preguntó en Twitter: “¿En serio vamos a pasarnos tres o cuatro días hablando de una momia inglesa?”. Si bien tuvo varias respuestas, llamó la atención del también periodista y diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias. Tomó el mensaje del experiodista de Página 12 y respondió: “Lugares comunes del boluprogre tribunero argento. Dejá pasar uno, Caparrós”.

Pero el cruce no quedó ahí. Ayer al mediodía, Caparrós le contestó al diputado con un tono irónico y deslizó que cobra del Estado: “Disculpe, señor diputado Iglesias. No le quise preguntar para no molestarlo porque debe estar muy ocupado trabajando por la patria -y cobrando de ella. Pero la próxima le prometo que antes de decir nada le pido permiso”. E Iglesias no perdió la oportunidad de volver a responder, esta vez vinculando al periodista que trabajó con Jorge Lanata en el diario Crítica con el gobierno de Alberto Fernández por aquella convocatoria a la Mesa del Hambre, una de las promesas de campaña del Frente de Todos, que se inició antes de la pandemia e intentaron reactivarla en agosto de 2020.

“No hace falta que me pida permiso para decir lo que piensa, estimado. Hable con su gobierno, y listo. ¡Ah! Puede ver mi trabajo legislativo en mi tweet fijado, todos los meses. ¿Cómo va lo suyo con la mesa del hambre? ¿Avanza? ¿Qué avanza más, la mesa o el hambre?”, contestó Iglesias.

El escritor recogió el guante, se despegó del plan del Gobierno y retrucó: “Se ve que no está muy al tanto, diputado. Nunca formé parte de ninguna mesa del hambre. Solo estuve presente en su lanzamiento, y eso fue hace casi tres años”. Y concluyó, filoso: “Quizá le convenga leer los diarios. Alguno, por lo menos. Twitter solo no alcanza”