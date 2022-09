Morales: “El Gobierno no tiene en claro qué dialogar”

Luego de que el Gobierno iniciara gestiones informales con los referentes de la oposición en pos de “bajar un cambio” en el clima de violencia política que quedó en evidencia luego del ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el titular del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que el Ejecutivo “no tiene en claro qué dialogar”.

“Me llamó el ministro del Interior [Eduardo de Pedro] para establecer un diálogo, pero el Gobierno no tiene en claro qué dialogar”, apuntó Morales en una entrevista con radio Mitre. En medio de la polémica que se generó en los últimos días por las iniciativas para regular los “discursos de odio”, el dirigente radical subrayó: “Hablar de la paz, del encuentro y de bajar un cambio es para todos, y no mirando la paja en el ojo ajeno. Acá los cultores de odio hablan del odio”. “Los que piden bajar un cambio son los primeros que tienen que bajar un cambio y todos tenemos que tranquilizar los ánimos. La gente la está pasando muy mal y la política se tiene que ocupar de los problemas de la gente”, disparó. En ese marco, el gobernador jujeño cuestionó la misa que impulsa el Gobierno para este sábado en la Basílica Nuestra Señora de Luján, la que fue convocada por el intendente local, Leonardo Boto, con el objetivo de intentar abrir un camino de mayor diálogo político.

“Se me comentó de una misa que se está convocando para Luján... El Gobierno en lo que se equivoca es que sigue generando hechos de una facción, de una fuerza política”, arremetió Morales. En esa línea, el titular del radicalismo recordó que al iniciar su mandato, Alberto Fernández convocó a “la unión nacional”, pero que esa iniciativa no se concretó porque “la unión nacional no es excluyendo a Juan, a Pedro o a Diego”.

“De mi parte, del radicalismo y de Juntos por el Cambio siempre va a haber la predisposición para dialogar. A mí me interesaría dialogar sobre planes estratégicos que permitan poner en marcha el país. A veces, creo que desde la política nos alejamos de la gente, de la agenda de la gente. Si vamos a hablar de eso, yo estoy dispuesto”, manifestó. Morales repudió la amenaza de muerte contra Macri. Luego de que la custodia oficial del exmandatario Mauricio Macri presentara una denuncia por amenazas de muerte contra el fundador de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales repudió esa intimidación que se realizó desde una cuenta de Twitter y reveló que él también fue amenazado de muerte.

“No lo sabía, es tremendo. No se puede convocar a dialogar sobre la base de la crispación y de este tipo de amenazas que repudio terminantemente, como repudié el atentado contra la vicepresidenta”, sentenció el dirigente radical. Y concluyó: “Repudio esta amenaza, a mí también me han amenazado. Yo estoy recorriendo el Conurbano y a donde voy se organizan en nombre de la libertad de Milagro Sala y llegan casi hasta la puerta del Comité a agredir a nuestros militantes”.