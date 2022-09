Manes: “hay que ganar para transformer el país”

Así se expresó el diputado nacional Facundo Manes , quien agregó “en las dos últimas dos elecciones presidencias las alianzas fueron en contra de, pero no hubo ideas comunes. Hay que hacer un proyecto colectivo con ideas base de consenso y enamorar a una sociedad descreída”.

El dirigente de la UCR señaló “en la Argentina estamos hablando de peleas entre dirigentes, de creencias falsas, con una discusión que a la sociedad no le interesa. La gente quiere prosperidad, futuro, no le interesa la discusión política por poder o por la situación política de un dirigente o una dirigente”.

Manes sostuvo que, en ese contexto, el radicalismo tiene un rol central que cumplir de cara a la construcción electoral dentro de Juntos por el Cambio. “Hay dos espacios políticos, uno liderado por Cristina Kirchner y otro por Mauricio Macri, ambos con gran rechazo de la sociedad. Aunque ganen una elección no van a poder convocar a una mayoría para gobernar. Y la UCR puede convocar a esa nueva mayoría social para transformar a la Argentina”, subrayó.

Para Manes, el radicalismo está frente a un desafío histórico. “La historia lo ha puesto de nuevo en un lugar clave que lo puede utilizar o no. En los ‘80 pudo convocar a una mayoría social liderada por Alfonsín y la sociedad se sintió parte de un paradigma que fue la libertad. La UCR debe convocar a un plan de transformación pero sin una mayoría social no se va a poder aplicar. Soy más ambicioso que ser presidente, quiero ser parte de un proyecto colectivo en el que no importa quién es el presidente. Eso hay que construirlo, hay que trabajarlo. En ese Proyecto colectivo voy a estar hasta el final, pero debe ser un proyecto colectivo que logre enamorar a la sociedad. Argentina viene con una decadencia crónica, me cansé de ser espectador, quiero ser protagonista. El candidato, después, lo va a decidir la sociedad”, destacó.

“El desafío que tenemos es ganar la elección y transformar a la Argentina. Y una vez en el poder convocar a una amplia mayoría dejando a los extremos de lado.

Antes de la elección Juntos por el Cambio debe ampliarse lo más posible, pero siempre en base a ideas. El problema de hacer una coalición en contra de, ya lo vimos en 2015 y 2019 y no se pudo transformar el país. Aliarnos por encuestas, no sirve”, precisó.