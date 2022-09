Parrilli frenó a Mayans tras polémicos dichos

El senador nacional por Neuquén del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli pidió “justicia” con “jueces imparciales” para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio “Vialidad”.

Fue después de que el senador nacional formoseño por el FdT José Mayans -presidente del interbloque oficialista en la Cámara altaconsideró que el juicio “hay que pararlo” porque, dijo, está “viciado de irregularidades, porque no siguió el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia y porque hay pruebas de origen fuera de término”. Y advirtió: “Si no existe Justicia, es muy difícil que exista paz social”.

En el entorno de la Vicepresidenta Parrilli buscó de dar una respuesta “contundente” para que lo dicho por Mayans no se interprete como que Cristina intente parar el juicio. “CFK sólo quiere justicia”, aseguró su mano derecha por Twitter.

El juicio por presunta corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y otras doce personas se reanuda hoy con alegatos de las defensas, en un ambiente de crispación y conmoción política luego del fallido atentado contra quien fue dos veces mandataria.