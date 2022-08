La defensa del Gobierno sobre los recortes: "No hay ningún tipo de ajuste"

El Gobierno defendió los recortes impulsados por el ministro de Economía, Sergio Massa, para equilibrar las cuentas públicas al dejar en claro que "no hay ningún tipo de ajuste".

Así lo expresó el canciller, Santiago Cafiero, y lo reafirmó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, junto a los secretarios de Medios Públicos, Juan Ross, y de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont en la conferencia de prensa posterior a la reunión de Gabinete.

"Quisiera dejar en claro que no hay ningún tipo de ajuste en ninguna de las áreas. Hay readeacuación de partidas: de ninguna manera hay ajuste en Educación, Salud, Discapacidad ni Tecnología", señaló Filmus de forma enfática, en referencia a los recortes impulsados por Massa en las áreas mencionadas.

Además, agregó: "Por el contrario ayer estuvimos con el presidente en Bariloche en la reinauguración de dos edicficios y comprometiéndonos a más inversión. Educación, Salud y Ciencia y Tecnología son tres de las áreas que para nosotros son fundamentales, decisivas, y hay que dejar en claro que no hay ningún tipo de ajuste. Invito a mirar cualquier año de cualquier gestión y lo que van a ver es que a esta altura puede decidir qué cuestiones no se pueden llegar a ejecutar en el presente año y se prorrogan para el próximo, y qué cosas vale la pena concentrar los recursos que tenemos".

El tema tuvo un papel central en la reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y fue expuesto por Massa quien planteó la necesidad de explicar la situación.

La aclaración llega luego de los recortes en las distintas áreas impulsadas por el titular del Palacio de Hacienda para lograr el orden fiscal y cumplir con la meta pactada con el FMI para el 2022 de 2,5% de déficit. El reordenamiento alcanzó a varias carteras ministeriales, entre ellas al área de Desarrollo Productivo ($70.000 millones); de Desarrollo Territorial y Hábitat ($50.000 millones); de Educación (50.000 millones); de Obras Públicas ($20.000 millones), y de Transporte ($10.000 millones) y Salud ($10.000 millones).

Juan Ross pidió la palabra ante los medios para explicar las exigencias del Colectivo de Discapacidad, y reveló que, más allá de las aclaraciones hechas por el Ministerio de Economía, los reclamos fueron motorizados por demoras en los pagos que habrían sido resueltas. "No hay un recorte, no solamente ayer el ministerio se expidió sobre el tema sino también la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que hubo fue un atraso de muy pocos días que está resuelto. Es un tema absolutamente solucionado", explicó.

A su parte, Marcó del Pont hizo su aporte: "La definición política es converger hacia las hipotesis que se acordaron con el Fondo. En ese momento, cuando materializamos ese acuerdo desde el Gobierno dijimos no hay un ajuste, hay una reducción del déficit a partir de que el gasto va a crecer en términos reales, pero también va a crecer la recaudación tributaria".

Asimismo, expresó: "Cuando decimos no hay ajuste es porque no se está materializando el ajuste, está ocurriendo, sí, una desaceleración del crecimiento real del gasto para converger hacia las metas acordadas con el FMI".

Durante el encuentro que tuvo lugar en el Salón Eva Perón, y que se extendió durante una hora y diez, se habló del respaldo del Frente de Todos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el juicio por la Obra Pública que afronta. Tanto el ministro Martín Soria (Justicia) como Agustín Rossi (titular de la AFI) pidieron la palabra para exponer sobre el tema, y Manzur sumó un comentario de la situación.

A pesar de la temática, el debate en torno a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no surgió entre los funcionarios del Gabinete. “No fue tema de tratamiento la cuestión jurisdiccional de la CABA”, puntualizó Cafiero.

Si bien aún no hay precisión sobre las fechas de movilización, el sábado el PJ bonaerense celebrará un nuevo Congreso que culiminará con la palabra de la exmandataria, y el PJ Nacional y los partidos que componen al Frente de Todos volverán a reunirse 9 de septiembre en Santiago del Estero para continuar con las definiciones.

"Uno de los temas fue la persecución judicial y mediática que está teniendo nuestra vicepresidenta. Fue tema de conversación el respaldo total a nuestra vice. No solo en términos institucionales y sino políticos", declaró el canciller, quien participó de la reunipon del justicialismo en Matheu el pasado martes.

Según explicó el funcionario del entorno de Alberto Fernández, durante el intercambio se habló también de "las injusticias cotidianas" y la situación actual del Poder Judicial. "Este Gobierno propone luchar contra las injusticias cotidianas, que tienen que ver con la crisis en la que está la administración de Justicia en nuestro país que se refleja quizás en términos más sensibles en la persecución judicial a la vice y se ve en mujeres que no pueden acceder a la cuota alimentaria porque los jueces no resuelven o pibes presos sin condena. En 2020, el Gobierno Nacional envió un proyecto para que se mejore la administración de Justicia en nuestro país y la oposición bloqueó ese tratamiento y no se pudo avanzar", amplió.

Por último, el exjefe de Gabinete reveló que el equipo económico liderado por Massa trabaja en la desacelaración de la inflación y en el ordenamiento fiscal, y reiteró que la segmentación de tarifas que empieza a regir a partir de septiembre apunta a "hacer más equitativos los recursos del Estado".

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros Eduardo De Pedro (Interior); Sergio Massa (Economía); Jaime Perczyk (Educación); Martín Soria (Justicia); Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores); Aníbal Fernández (Seguridad); Jorge Taiana (Defensa); Alexis Guerrera (Transporte); Gabriel Katopodis (Obras Públicas); Juan Zabaleta (Desarrollo Social); Claudio Moroni (Trabajo); Tristán Bauer (Cultura); Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación); Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible); Carla Vizzotti (Salud); y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres).

También estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Mercedes Marcó del Pont.