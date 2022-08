Vallas: la Ciudad recusó al juez y no irá a la audiencia de hoy

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires recusó ayer al juez Roberto Andrés Gallardo (foto) y no irá a la audiencia convocada por el magistrado para hoy para tratar la disputa por la custodia del edificio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Así lo informaron fuentes del gobierno porteño, que dijeron que no se presentarán en el juzgado de Gallardo porque, una vez recusado, el juez debe dejar la causa hasta que se resuelva si sigue o no al frente del expediente.

Gallardo le ordenó el lunes al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que sacara a su policía de la casa de Cristina Kirchner y levantara todo vallado dispuesto en el lugar. En el mismo fallo, convocó a los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, a una audiencia presencial para escuchar los argumentos antes de resolver la cuestión de fondo. Lo dispuesto el lunes fue una medida cautelar.

En un primer momento, la reunión estaba convocada para las 11; ayer, Gallardo la adelantó a las 9. “Se hace saber que las partes y funcionarios convocados deberán presentarse a las 8.30 a efectos de presentar las acreditaciones pertinentes”, dijo el juez. Además de recusar a Gallardo, fuentes del gobierno porteño informaron que hoy presentarán una apelación contra la medida cautelar dispuesta, en la que el juez le ordenó a Larreta que cesara “en forma inmediata” la “ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora vicepresidenta de la Nación”.

El juez tomó esta decisión “cautelar” en un expediente abierto por acciones de amparo presentadas por Juan Grabois y Ofelia Fernández, entre otros.