Bullrich de nuevo contra Larreta: "La gente tiene la sensación de que no podemos ponerle límites al kirchnerismo"

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, arremetió nuevamente contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y afirmó que la gente tiene la "sensación" de que Juntos por el Cambio "no le puede poner límites al kirchnerismo".

"Nos plantean siempre que tenemos poca capacidad para ponernos enfrente los problemas, solucionarlos, gobernar. Por eso es muy importante que mostremos fortaleza", sostuvo la referente opositora.

En declaraciones radiales, la ex ministra de Seguridad cuestionó la forma en que la Policía de la Ciudad llevó a cabo el operativo del pasado sábado en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en Recoleta y remarcó: "La sensación de la gente es que no podemos ponerle límites al kirchnerismo. Existe la idea de que no estamos en condiciones de hacerle frente Cristina Kirchner".

"¿Nosotros podemos, a esta altura del partido, confiar en la palabra del kirchnerismo? Necesitamos tener el carácter para no dejarnos avasallar. En la Argentina que viene no podemos aceptar que nos corran, que nos tomen una fábrica", subrayó la ex diputada nacional.

E insistió: "Esta lógica de la imposición hace que la sociedad se pregunte si Juntos por el Cambio está en condiciones de hacerle frente al kirchnerismo. El PRO tiene que ser una fuerza que ponga centralidad al orden y al poder. Y si dejamos que en la historia quede como que al kirchnerismo nadie se le anima, eso va en contra de nuestra fortaleza".

De esta manera, Patricia Bullrich reiteró sus cuestionamientos públicos contra Rodríguez Larreta, algo que ya había expresado el lunes durante una recorrida por la localidad bonaerense de Adrogué: "Durante nuestro gobierno nos querían correr con el helicóptero, nos tiraron 14 toneladas de piedras y nos fueron debilitando el poder. Por eso yo grito y le digo a Horacio 'si vas a poner un operativo, ¡Bancalo!'".