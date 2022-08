Rubinstein descartó una devaluación inminente

El secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, desmintió rumores sobre una suba del 50% en el dólar oficial para el jueves. “Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves”, dijo el funcionario en un audio difundido por entre colegas del funcionario el último domingo.

El segundo de Massa aseguró que “no hay una devaluación inminente” y que el rumor que circuló no es más que “una operación”.

"A pesar de los rumores, es poco probable que el Gobierno realice una devaluación de magnitud como vino circulando en algunos medios y redes sociales", dijo Roberto Geretto, de Fundcorp.

"Devaluar sin plan no solo es caro en términos de actividad e inflación, sino que en el actual contexto puede llevar a una espiralización. También, devaluar un 50% ante una brecha de más del 100% puede que tenga sabor a poco. Así, devaluar puede ser parte de la solución o del problema, todo depende del plan, si es que hay", afirmó.

Cabe recordar que Rubinstein se sumará a la misión técnica que viajará a Washington, en la previa de la gira que emprenderá el ministro de Economía Sergio Massa en Estados Unidos, para atraer inversiones y divisas.

Esta semana el funcionario tomará contacto directo con el director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, para comenzar a ponerse de acuerdo en un esquema básico de negociaciones. En ese sentido, apunta a que el organismo financiero avale las metas del primer semestre del año y las apruebe en líneas generales.

Rubinstein, quien fue designado formalmente en su cargo el viernes último, viajará a la capital estadounidense "unos días antes" que el ministro, con el jefe de asesores de su equipo, Leonardo Madcur, y el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, indicaron fuentes oficiales a Télam. También, según se indicó, será parte de la comitiva técnica el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.

Este grupo de funcionarios se focalizará en las reuniones técnicas que el Gobierno mantendrá con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el programa vigente con el organismo, antes del encuentro que Massa mantendrá con Kristalina Georgieva, el próximo 12 de septiembre, según la agenda tentativa de Massa en los Estados Unidos, que lo llevará también a Houston.

En Washington, Massa prevé reunirse también con autoridades a nivel regional del Tesoro y de la Casa Blanca, con empresarios e inversores con intereses en el país, con el vicepresidente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg; y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, entre otros.