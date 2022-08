Máximo Kirchner se moviliza por Cristina y convoca a un Congreso del PJ bonaerense

En medio del asedio judicial a Cristina Kirchner, que despertó un fenómeno de movilización espontánea de simpatizantes, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner convocará a un Congreso provincial partidario el sábado 3 de septiembre para delinear un curso de acción y evaluar la posibilidad de una marcha masiva en defensa de la vicepresidenta.

La decisión de convocar al Congreso se tomó tras una reunión en La Plata del consejo directivo partidario, compuesto por más de 70 integrantes, que estuvo encabezado por el líder de La Cámpora.

En la audiencia del lunes pasado, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron para la ex presidenta una pena de prisión de 12 años y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, en un alegato por el que le atribuyeron los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado.

El PJ bonaerense ya había emitido un pronunciamiento al inicio de la semana "respecto de la utilización del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos y sociales", y para expresar su "respaldo y solidaridad con la compañera vicepresidenta", pero ahora la idea de Kirchner es sacar el peronismo a la calle para marcar la cancha.

En un nuevo comunicado, el justicialismo bonaerense denunció "un clima de hostigamiento y persecución donde se repite el recurso de acusar de corrupción sin pruebas, avanzar en juicios plagados de irregularidades que luego se amplifican a través de los medios de comunicación que defienden intereses contrarios a los de las mayorías populares".

El presidente partidario expresó la importancia de movilizar para denunciar la persecución política, ya que "un día puede ser una persona, otro día puede ser otra persona".

"Las ideas económicas que ellos expresan necesitan de la supresión de aquellos que resisten políticas que excluyen a la mayoría del pueblo. No solo se trata si van o no por una persona sino porque lo que representan esas personas", reflexionó el hijo de la vicepresidenta.

Mientras en las filas oficialistas se debate cuál será la fecha en que todos los sectores del peronismo, centrales obreras, movimientos sociales y fuerzas de centroizquierda afines al kirchnerismo saldrán masivamente a las calles para marchar en defensa de la Cristina Kirchner y en contra del "lawfare", el líder de La Cámpora busca tomar la delantera en la discusión para empezar a organizar la resistencia a la ofensiva judicial contra su madre.

Fue la senadora nacional ultrakirchnerista Juliana Di Tullio quien sinceró que ya se está conversando informalmente sobre la fecha de convocatoria, y una de las alternativas que surge con más fuerza es la del Día de la Lealtad, fecha de alto contenido simbólico para el peronismo porque conmemora la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón en el marco de la multitudinaria y espontánea movilización obrera ocurrida el 17 de octubre de 1945.

Durante la la reunión del consejo directivo del PJ bonaerense, Máximo Kirchner le solicitó al Gobierno nacional la aplicación de una suma fija en paralelo al sostenimiento de las paritarias libres. De hecho, La Cámpora inició una semana atrás una intensa campaña con pintadas en la vía pública reclamando una suma fija de 30.000 pesos para recuperar el poder adquisitivo perdido en el último año producto del avance de la inflación.

"Cuando planteamos el tema de suma fija, primero salió una cuestión engañosa, porque no decimos suma fija o paritaria no, porque si no caemos en estas cuestiones que se empiezan a armar en las producciones mediáticas y nadie termina entendiendo nada. Las paritarias van por su lado", explicó.

"Porque lo que hizo el ex presidente Kirchner fue darle el broche de oro a esa lucha que un sector del sindicalismo, el MTA, la CTA y tantas organizaciones más, dieron para recuperar la herramienta paritaria para defender el interés de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso fue lo que hicimos a partir de 2003, recuperar eso. También hubo suma fija a la par en ese momento mientras las paritarias iban desarrollándose y se recuperaba la gimnasia", completó.

El diputado nacional reconoció que hay una "baja de la desocupación" pero lamentó que ese proceso viene "acompañado de bajos salarios".

"Entonces el proceso de distribución que estaba en un 50 y 50, hoy calculan los compañeros y compañeras que estudian estos temas está en un 60 para el capital y en un 40 para el trabajo", graficó.

Según señaló, "se produce un fenómeno" por el cual "en algunos centros de algunos distritos del conurbano tienen los restaurantes llenos en los lugares más pudientes, pero al mismo tiempo en sus barrios populares también tienen los comedores llenos".