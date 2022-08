Para Espert, se afecta a los ricos

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert cuestionó ayer la política de segmentación de subsidios de los servicios públicos al sostener que "las tarifas no están para redistribuir el ingreso" y al respecto criticó al Gobierno por estigmatizar a la gente que vive en barrios supuestamente ricos".

Si bien el economista liberal reconoció que a nivel "filosófico conceptual" está de acuerdo con la quita de subsidios porque "hay que pagar las cosas por lo que las cosas valen" para que "no escaseen", consideró que la implementación será "muy difícil en un contexto donde la inflación va al 100%".

"A mí me parece que está demostrado que hay que pagar por las cosas, lo que las cosas valen, porque si no pagas por ello, lo que valen, escasean. Y es lo que ha pasado con la electricidad, con el gas. Así que por lo tanto no puedo no estar más de acuerdo con un ajuste de tarifas. Esto como concepto. Ahora, después tengo infinidad de críticas al aumento que se ha decidido", explicó.