El Banco Central compró otros U$S 20 millones para las reservas

En una sesión mayorista con U$S 282,1 millones negociados en el segmento de contado (spot), el Banco Central tuvo otra jornada positiva y cerró su participación cambiaria con compras por unos 20 millones de dólares.

“El Bcra compró hoy cerca de U$S 20 millones en el mercado de cambios y acumula casi U$S 140 millones en las últimas seis ruedas, todas positivas”, precisó ayer una fuente del mercado consultada por medios metropolitanos. Todavía, la entidad mantiene en el transcurso de agosto ventas netas en el mercado interbancario por unos 709 millones de dólares.

La entidad monetaria afronta un 2022 negativo en la plaza cambiaria con ventas netas por U$S 98 millones, cuando había obtenido un saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado de unos U$S 7.373 millones al 18 de agosto de 2021. Las reservas internacionales brutas se incrementaron el miércoles en U$S 37 millones y se ubicaron en U$S 36.902 millones.