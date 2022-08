Mauricio Macri en Rosario dijo que “el Gobierno es un ejército de demolición”

El expresidente Mauricio Macri describió ayer al Gobierno como “un verdadero ejército de demolición” durante una reunión de la Fundación Libertad que tuvo lugar en la ciudad santafesina de Rosario. Además, el jefe de Estado entre 2015 y 2019 auguró que Juntos por el Cambio “volverá a ser gobierno en el 2023”.

“Mi preocupación mayor es quién conduce”, manifestó Macri, quien llegó en un vuelo acompañado por el diputado de su espacio Federico Angelini y el máximo goleador de la historia de Boca y, hasta hace pocas semanas, entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, Martín Palermo. Durante su exposición criticó duramente al Secretario General del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, y a su par de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla), Pablo Biró.

“Sin evaluación de aprendizaje, los alumnos no tienen futuro. Sin docentes que se sigan capacitando todos los días para darle a esos chicos las herramientas del siglo XXI, no tenemos futuro. Tenemos que pelear, no podemos tener gremios que digan, como dice Baradel, ‘yo no quiero preparar a alumnos para que vayan a las empresas’. ¿Quién es este tipo? ¿De dónde salió?”, disparó.

Luego, Macri agregó: “No podemos seguir conviviendo con señores como Biró, que tengan a todos los que nunca se subieron a un avión pagando 700 millones de dólares por año para que él y sus amigos manejen una empresa aérea que no funciona”. “Lo que cuesta Aerolíneas Argentinas por año le permitiría al gobierno nacional poner en Santa Fe 33.000 gendarmes. No quedaría un solo narco en la provincia. ¿Dónde están las prioridades que tiene este Gobierno?”, continuó.

Respecto de la aparición de Palermo a su lado, desde el entorno del Loco rechazaron que su presencia esté vinculada a un futuro en el mundo de la política. De hecho, en este contexto, UPL (un proveedor global de productos y soluciones agrícolas sostenibles) lanzó en Argentina una iniciativa global, en conjunto con la Fundación Fifa, que busca reducir el dióxido de carbono atmosférico.

Fue del evento en el que se realizó el anuncio, precisamente, del que participaron el extitular de Boca y el exfutbolista surgido de Estudiantes de La Plata. “Queremos utilizar el fútbol para influir positivamente en la vida de las personas, especialmente en dos áreas que son prioritarias para el trabajo de la Fundación: la educación y el desarrollo sostenible”, dijo en ese ámbito Macri. Asimismo, durante un encuentro en Mar del Plata de la Fundación Pensar, referentes y legisladores del PRO, incluida la diputada porteña María Eugenia Vidal, tuvieron su lugar para diferentes exposiciones y fue Macri, a través de un video grabado, quien auguró que Juntos por el Cambio se impondrá en las elecciones presidenciales de 2023.

“Sigan trabajando, sigan preparándose, porque se viene el segundo tiempo del cambio. Nos hace falta mucha gente comprometida para devolverles la esperanza, la alegría y la calidad a la gente que se merece”. Este mensaje fue en la misma sintonía a sus palabras en Rosario, donde auguró que Juntos por el Cambio “volverá a ser gobierno en el 2023”.